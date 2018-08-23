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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن المصري يعتقل 3 معارضين بارزين للسيسي

الأمن المصري يعتقل 3 معارضين بارزين للسيسي

الأمن المصري يعتقل 3 معارضين بارزين للسيسي
هسبريس - رويترز
الخميس 23 غشت 2018 - 19:30

قالت مصادر أمنية إن السلطات المصرية اعتقلت اليوم الخميس ثلاث شخصيات بارزة من المعارضة بينهم دبلوماسي رفيع سابق دعا لإجراء استفتاء على "استمرار نظام الحكم الحالي" في مصر.

وقالت المصادر إنه لم توجه بعد اتهامات للرجال الثلاثة لكنهم اعتقلوا بأوامر من النائب العام. ولم ترد وزارة الداخلية المصرية بعد على طلبات للتعقيب.

وسجنت السلطات المصرية آلافا من معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنتقديه في السنوات القليلة الماضية وبينهم من يُعتقد أنهم متشددون إسلاميون ونشطاء حقوقيون علمانيون. وتقول الحكومة إن إجراءاتها تستهدف إرهابيين ومخربين يحاولون تقويض دعائم الدولة.

ودعا السفير السابق معصوم مرزوق هذا الشهر لإجراء استفتاء يعتمد على سؤال واحد يقول "هل تقبل استمرار نظام الحكم الحالي في الحكم؟" في انتقاد علني نادر.

وقال إنه ينبغي استقالة الحكومة وحل البرلمان إذا صوت غالبية المصريين بحجب الثقة.

والرجلان الآخران هما رائد سلامة العضو البارز في حزب تيار الكرامة والأكاديمي يحيى القزاز الذي دعا في الآونة الأخيرة لرحيل السيسي في صفحته على فيسبوك التي كتب فيها "المقاومة هي الحل".

وقبل إعادة انتخاب السيسي في مارس ، في انتخابات كان هو المرشح الوحيد الحقيقي فيها، انسحب منافسون له من السباق أو سجنوا معللين ذلك بالترهيب. كما احتجزت قوات الأمن عددا من الصحفيين والمنتقدين على الإنترنت في ماي.

ويقول أنصار السيسي إن الحملة ضد المعارضة ضرورية لإرساء الاستقرار في مصر بعد انتفاضة 2011 وما تلاها من اضطرابات بما في ذلك هجمات متشددين في شبه جزيرة سيناء مما أدى إلى مقتل المئات.

وأصبح السيسي، وزير الدفاع السابق، رئيسا في 2014 بعد عام من إعلانه عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - بوجمعة الخميس 23 غشت 2018 - 19:50
احججات عارمة على حكم مرسي ههههههه انه مقال يعبر عن ما بداخله يومها كانت الاحتجاجات اما في عهد السيسي حتى التنفس ممنوع اتقوا الله الكل اصبح يعلم ما يدور حوله
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2 - مغربي ناشط الخميس 23 غشت 2018 - 19:52
الشعب المصري معروف من أيام الفراعنة إلى يومنا هذا أنه شعب يحب العيش
و يجد راحته في ظل حاكم ظالم يحكم بيد من حديد و لا يعرف الرحمة .....
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