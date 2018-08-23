قرقاش: اتصالات قطر مع إسرائيل مستمرة وموثقة

هسبريس - د .ب .أ

اتهم أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي اليوم الخميس قطر بـ" تروج إشاعات حول تطبيع علاقات جيرانها مع إسرائيل، بينما تتصل الدوحة مع تل أبيب".

وأضاف قرقاش: "غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروّج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها، بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة، وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة، الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح".

وأضاف في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف".

وتابع: "قمة التسييس فيما نراه حين يفتي القرضاوي فتواه الشاذة بشأن الحج، ويصمت حيال التطبيع والاتصالات القطرية مع إسرائيل، هي الحزبية البغيضة في بحثها عن المال وأحلام السلطة".

واشار موقع"والا نيوز" الاسرائيلي الاخباري امس الاربعاء إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان التقى سراً مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قبرص في أواخر / يونيو / لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

وذكر التقرير ، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ، إن الاجتماع عقد على هامش المحادثات التي كان ليبرمان يجريها مع وزيري الدفاع القبارصي واليوناني حول إمكانية إنشاء ميناء بحري لغزة كجزء من وقف إطلاق النار طويل الأمد بين إسرائيل وقطاع غزة.

في الأسبوع الماضي ، ذكرت القناة العاشرة أن ليبرمان التقى بمبعوث قطر في غزة محمد العمادي في قبرص.