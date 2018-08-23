24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. المحطة الطرقية بإنزكان بوابة المناطق الجنوبية تغرق في الفوضى (5.00)

  2. روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي في صفقات أسلحة (5.00)

  3. حينما طالبت بالتجنيد الإجباري للشباب (5.00)

  4. جدة عراقية ترعى 22 حفيدا يتيما من ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي (5.00)

  5. منفذ الاعتداء في ضاحية باريس قتل والدته وأخته (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قرقاش: اتصالات قطر مع إسرائيل مستمرة وموثقة

قرقاش: اتصالات قطر مع إسرائيل مستمرة وموثقة

قرقاش: اتصالات قطر مع إسرائيل مستمرة وموثقة
هسبريس - د .ب .أ
الخميس 23 غشت 2018 - 20:47

اتهم أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي اليوم الخميس قطر بـ" تروج إشاعات حول تطبيع علاقات جيرانها مع إسرائيل، بينما تتصل الدوحة مع تل أبيب".

وأضاف قرقاش: "غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروّج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها، بينما اتصالاتها موثقة ومستمرة، وآخرها جملة من الاتصالات مع تل أبيب حول غزة، الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح".

وأضاف في تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف".

وتابع: "قمة التسييس فيما نراه حين يفتي القرضاوي فتواه الشاذة بشأن الحج، ويصمت حيال التطبيع والاتصالات القطرية مع إسرائيل، هي الحزبية البغيضة في بحثها عن المال وأحلام السلطة".

واشار موقع"والا نيوز" الاسرائيلي الاخباري امس الاربعاء إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان التقى سراً مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قبرص في أواخر / يونيو / لمناقشة الوضع في قطاع غزة.

وذكر التقرير ، نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى ، إن الاجتماع عقد على هامش المحادثات التي كان ليبرمان يجريها مع وزيري الدفاع القبارصي واليوناني حول إمكانية إنشاء ميناء بحري لغزة كجزء من وقف إطلاق النار طويل الأمد بين إسرائيل وقطاع غزة.

في الأسبوع الماضي ، ذكرت القناة العاشرة أن ليبرمان التقى بمبعوث قطر في غزة محمد العمادي في قبرص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - مهاجر من بريطانيا الخميس 23 غشت 2018 - 21:46
ما هذا النفاق؟ كل الدول العربية لها اتصالات وعلاقات سواء كانت دبلوماسية أو سياسية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - سعيد الخميس 23 غشت 2018 - 21:50
و بعد؟ ؟؟؟؟ جميع الدول العربية لها علاقات مع إسرائيل في العلن و الخفاء ،والأهم هو أن هناك دول تتعامل معها في حدود معقولة ، و هناك دول تتآمر معها على طول الخط ،و تنبطح لها و ل العم ترامب ،و تنفد تعاليمها حرفيا، بل تزيد من عندها لترضى إسرائيل و العم ترامب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - Casaoui الخميس 23 غشت 2018 - 21:55
وهل هذا غريب على حكام قطر؟ علما ان امراء قطر تربطهم بالعديد من السياسيين الصهاينة علاقات صداقة، وهذا أظن يعلمه معظم القرّاء ..
لا ننسى ايضا ان قطر تحتضن اكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة كلها..
ثم من منا لا يتذكر قناة الجزيرة القطرية عندما كانت تحرض على الفتن داخل المجتمعات العربية ابان ما يسمى بالخريف العربي،، عفوا الربيع العربي..

اين ذلك الصيت الدي كان لقناة الجزيرة القطرية..قبل سنة 2011 ..
يكفي انه في فترة ما يسمى بالربيع العربي فقدت قناة الجزيرة جل متابعيها في العالم العربي،، ولم يتبقى لهم سوى بعض القلة من الاسلاميين وخصوصا الاخوان منهم..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - لدي اتصال الخميس 23 غشت 2018 - 21:58
كلنا لدينا اتصالات مع الكيان الصهيوني انت تشرب بيبسي لديك اتصال انت تدخن لديك اتصال أنت تشتري كوكا حولا لديك اتصال كلنا خونة ونساهم في قتل إخواننا عقابنا عند الله اللهم اغفر ذنوبي واستر عيوبي لأنني لا اشرتري كوكا كولا ولا اشتري منتجاتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - طالب الخميس 23 غشت 2018 - 22:01
القرث شاسع بين المحادثات التي تقوم بها قطر حول غزة لتخفيف الحصار و السماح بالمساعدات وايصال كلمة المقاومة ... وبين محادثات الامارات السعودية مع الصهاينة للتعاوون ضد فلسطين وتقديم تنازلات للعدو الصهيوني و التعاون مع الصهاينة ضد الدول الاسلامية قطر تركيا وايران...
ثم ان القرضاوي لم يقل عيبا الله لا يحتاج لا صلاتنا ولا حجنا ولا صيامنا بل نحن من يحتاجها فالله غني على العالمين ,,, تريدون خلق الفتنة من الحقيقة ؟ غريب امركم لا يتبعكم الا الجاهلون ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - hmida الخميس 23 غشت 2018 - 22:06
اللهم ألف بين قلوب العرب والمسلمين واجمع شملهم من المحيط الى بحر الصين امين يارب وانزع الغل فيما بيمهم اللهم اجعلهم مجتمعين على كلمة واحدة خصوصا في هذا العصر عصر التكتلات في الاقتصاد والقواى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.