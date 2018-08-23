الخطوط الجوية الفرنسية تعلق رحلاتها إلى إيران

هسبريس - متابعة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها إلى إيران اعتبارا من الشهر المقبل.

ونقل موقع "ذا لوكال فرانس" المحلي عن الشركة، أن قرار تعليق الرحلات جاء بسبب "عدم الجدوى الاقتصادية لتلك الرحلات".

وكانت الشركة قد خفضت رحلاتها بالفعل بين باريس وطهران من ثلاث رحلات أسبوعيًا إلى رحلة واحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، حسب المصدر نفسه.

وجاء قرار الشركة الفرنسية بعد نحو ساعة من إعلان شركة الخطوط الجوية البريطانية، تعليق رحلاتها بين لندن وطهران "بسبب عدم جدواها اقتصاديا".

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن متحدث باسم الشركة (لم تذكر اسمه) قوله: "نحن بصدد تعليق خدماتنا حيث إن عملياتنا غير مجدية اقتصاديًا حاليا".

وكانت الشركة البريطانية قد علقت رحلاتها بين البلدين في أكتوبر من عام 2012 بسب اضطرابات داخلية في إيران، واستأنفتها في شتنبر 2016.

وتقوم الشركة منذ ذلك الحين بتسيير خمس رحلات أسبوعيًا في كلا الاتجاهين، حسب إعلام محلي.

وكانت الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم) أعلنت الشهر الماضي تعليق رحلاتها إلى طهران "بسبب نتائجها الاقتصادية السلبية".

يشار أن قرار شركات الطيران من دول عدة وقف الرحلات مع طهران، يأتي بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ماي الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.