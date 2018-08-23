24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5113:3517:1020:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. المحطة الطرقية بإنزكان بوابة المناطق الجنوبية تغرق في الفوضى (5.00)

  2. روسيا تتخلى عن الدولار الأمريكي في صفقات أسلحة (5.00)

  3. حينما طالبت بالتجنيد الإجباري للشباب (5.00)

  4. جدة عراقية ترعى 22 حفيدا يتيما من ضحايا تنظيم "داعش" الإرهابي (5.00)

  5. منفذ الاعتداء في ضاحية باريس قتل والدته وأخته (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الأمم المتحدة تبدأ توثيق جرائم داعش في العراق

الأمم المتحدة تبدأ توثيق جرائم داعش في العراق

الأمم المتحدة تبدأ توثيق جرائم داعش في العراق
*ميشيل نيكولز
الخميس 23 غشت 2018 - 22:40

بدأ فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة العمل في العراق هذا الأسبوع، بعد ما يقرب من عام من تشكيل مجلس الأمن الدولي له، في جمع وحفظ الأدلة المتعلقة بارتكاب تنظيم الدولة الإسلامية جرائم قد تصل إلى حد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع في سبتمبر أيلول الماضي خلال اجتماع لقادة العالم قرارا طرحته بريطانيا بعد عام من المحادثات مع العراق. وطلب مجلس الأمن وقتها من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تشكيل فريق "من أجل دعم الجهود المحلية" لمحاسبة المتشددين.

وحذر خبراء من الأمم المتحدة في يونيو حزيران 2016 من أن تنظيم الدولة الإسلامية يرتكب إبادة جماعية بحق اليزيديين في سوريا والعراق بهدف القضاء على تلك الأقلية الدينية من خلال القتل والاستعباد الجنسي وجرائم أخرى.

وأبلغ جوتيريش مجلس الأمن في خطاب أن فريق الأمم المتحدة بقيادة المحامي البريطاني كريم أسد أحمد خان سيبدأ العمل في العشرين من أغسطس آب.

وأعلن جوتيريش في مايو أيار أنه عين خان بعد إقرار مجلس الأمن اختصاصات وحدود عمل الفريق في فبراير شباط. وقال في الخطاب الذي نشر اليوم الخميس إن خان زار العراق هذا الشهر.

ووفقا للقرار الصادر عن الأمم المتحدة في 2017 يكون استخدام الأدلة التي يجمعها الفريق في ساحات أخرى مثل المحاكم الدولية أمرا "يحدد بالاتفاق مع الحكومة العراقية في كل قضية على حده". وأضاف القرار أن الأدلة تجمع بالأساس لتستخدمها السلطات العراقية ثم "المحاكم المختصة على المستوى الوطني".

وقامت محامية حقوق الإنسان على المستوى الدولي أمل كلوني ومعها نادية مراد، وهي يزيدية شابة تعرضت للاستعباد والاغتصاب على يد مسلحين من الدولة الإسلامية في الموصل، بجهود لفترة طويلة لإقناع العراق بالسماح لمحققي الأمم المتحدة بالمساعدة في الأمر.

ومني مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية، الذي كان يسيطر على مساحات شاسعة من العراق وسوريا حتى العام الماضي، لهزائم متتالية في الدولتين أمام حملات دعمتها تحالفات دولية، مما أجبرهم على الفرار إلى مناطق وجيوب صحراوية.

*رويترز

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - منتصر الخميس 23 غشت 2018 - 23:00
سننتصر حتما يوما ما
ان الغرب يتامر علينا ما هي الا صناعتهم
يوم ينزل المسيح ستقلب الموازين
يوم تتكلم الشجرة فتفضح اليهودي
سنحكم العالم فقط علينا بالصبر و الانتضار و بعض من اذكار الصباح و المساء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - زكرياء المغربي الخميس 23 غشت 2018 - 23:03
الأمم المتحدة لا تفعل شيء لأنها مجرد ملهى ليلي يقضي فيه الناس بعض من أوقاتهم و الهيمنة الأمريكية التي تسيطر على قرارات الأمم المتحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - عربي الخميس 23 غشت 2018 - 23:05
و لماذا لم توثق الأمم المتحدة جرائم الولايات المتحدة الأمريكية و حلفاؤها في العراق وسوريا واليمن و أفغانستان…
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - mosi. الخميس 23 غشت 2018 - 23:19
نحن وكل من له ذرة انسانية نكره داعش و من على نهجهم الارهابي...ولكن متى سيكون للأمم المتحدة الجرأة لتوثق جرائم امريكا في العراق...وفي افغانستان و في العالم اجمع....لن تكون ابدا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.