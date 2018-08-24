الغموض يلف العدد الحقيقي لمقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"

ميشال موتو*

يدعوهم "خليفتهم" أبو بكر البغدادي إلى "مواصلة الجهاد"، فيشنون هجمات قاتلة في سوريا، ويوزعون التهديدات على دول ما وراء البحار، لكن السؤال يبقى: ما هو العدد المتبقي من المقاتلين الفعليين لتنظيم الدولة الإسلامية؟

أمام تقديرات دولية مختلفة كثيرا، ودعاية جهادية على شبكة الإنترنت تسعى إلى إقناع العالم بأن هزيمتهم على الأرض ليست فعلا هزيمة، ونظرا إلى الغموض المتأصل في مناطق الحرب، التي لا يستطيع خبراء مستقلون الوصول إليها، فإن الغموض حول الأعداد غير الدقيقة لعناصر تنظيم الدولة الإسلامية يمكن أن يستمر، كما يعتبر رسميون وخبراء.

وكتبت مجموعة "صوفان الدولية للاستشارات الإستراتيجية والاستخباراتية" في تحليل لها "في ديسمبر 2017 قدر المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة عدد مقاتلي الدولة الإسلامية الباقين في العراق وسوريا بحوالي ألف".

وأضاف خبراء المجموعة "اليوم، حددت وزارة الدفاع الأمريكية لتوها عدد جهاديي الدولة الإسلامية في العراق من 15500 إلى 17 ألفا، وبما يناهز 14 ألفا في سوريا. وهذه الفوارق الكبيرة في التقديرات باتت معهودة في إطار الحملة ضد الدولة الاسلامية منذ بدايتها في 2014".

وفي تقرير حديث، حدد مراقبون للأمم المتحدة عدد مقاتلي الدولة الإسلامية، الذين ما زالوا موجودين في العراق وسوريا، بعشرين إلى ثلاثين ألفا.

وهذه الفوارق حول العدد الدقيق لعناصر التنظيم الجهادي بدأت منذ تأسيسه: فهو يتحدر من حركات بقيت تعمل في الخفاء طوال سنوات في العراق، ثم من متطوعين أتوا من جميع أنحاء المنطقة، وانضم إليهم لاحقا متطوعون أتوا من جميع أنحاء العالم.

وقد اجتازوا الحدود، لا سيما الحدود بين تركيا وسوريا، بطريقة سرية. ولا تتوافر لأجهزة الاستخبارات الدولية إلا تقديرات حتى الآن.

لا أحد يعرف

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس"، قال جان-شارل بريزار، رئيس مركز "تحليل الإرهاب" بباريس "اليوم، العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى رقم جدير بالثقة، هي أننا لا نعرف عدد القتلى في صفوفهم، خلال عمليات التحالف والعمليات الروسية والعمليات العراقية أو التركية".

وأضاف أن "جثث الجهاديين القتلى في هذه الغارات الجوية غالبا ما تبقى تحت الأنقاض، ولا يذهب أحد لانتشالها. لذلك، طالما أننا لا نعرف العدد الدقيق لقتلاهم، فهم يعتبرون أحياء. حتى إن البعض منهم يحاكمون عن طريق الخطأ".

كذلك يشكك توري هامينغ، الاختصاصي في الشؤون الجهادية في "يوروبيان يونيفرسيتي إنستيتيوت" في الأرقام التي طرحها خبراء الأمم المتحدة.

وفي تصريح لوكالة "فرانس برس" قال: "لا أصدق هذا الرقم". وأضاف "لكني أعتقد أنه من المتعذر معرفة الرقم الصحيح. يجب البدء أولا بتحديد من هو الذي يعتبر عنصرا أو مقاتلا في الدولة الاسلامية؟... تذكروا أن البعض طرح في 2015 رقم 200 ألف رجل، لأنه ضم إليه جميع الذين كانوا يعملون في إدارة التنظيم. وهذه الارقام الجديدة اليوم، هل تتضمن الذين يحملون سلاحا فقط أم جميع الذين يعملون لصالح هذا المشروع؟ لا أحد يعرف".

ويقول جان-شارل بريزار أيضا إن السبب الآخر للشكوك هو إمكانية الخرق المستمر للحدود بين سوريا وتركيا. وزاد الجيش التركي عملياته للمراقبة عليها، لكن مهربين محليين يستطيعون المساعدة على اجتيازها.

ويضيف أن "أعدادا كبيرة من الجهاديين انتقلوا سرا إلى تركيا وما زالوا فيها، في انتظار أن يتمكنوا من الذهاب إلى منطقة عمليات أخرى". وتابع "هنا، ما زال من الصعوبة بمكان تقدير الأرقام. وقد نظم تنظيم الدولة الإسلامية صفوفه منذ فترة طويلة حتى ينقل إلى تركيا الأفراد المهمين للتنظيم، وليتمكن ربما من إعادة نشرهم لاحقا".

وأضاف بريزار "سنبقى في حالة الارتياب حول الأرقام الدقيقة". وقال إن "كل ما نعرفه هو أن عمليات إعادة انتشار تحصل في مناطق أخرى، باكستان وأفغانستان والفيليبين. ما زالت تتوافر لديهم قدرات على التحرك لاجتياز الحدود".

ويعتبر الخبراء في مجموعة "صوفان" أنه "حتى لو أن تنظيم الدولة الاسلامية عاد إلى حالة التمرد، فهو لا يزال واحدا من أقوى الجماعات الإرهابية في التاريخ، ولا يفتقر إلى الأسلحة ولا إلى المجندين".

*أ.ف.ب