قوات التحالف تعترض صاروخا حوثيا استهدف جازان

هسبريس - د.ب.أ

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي اليوم الخميس بأن قوات الدفاع الجوي للتحالف اعترضت صاروخا بالستيا أطلقته الميليشيا الحوثية التابعة لإيران من داخل الأراضي اليمنية من محافظة عمران/60 كلم شمالي صنعاء/ باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن العقيد المالكي قوله إن الصاروخ كان باتجاه مدينة (جازان)، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وأنه لم ينتج عن اعتراض الصاروخ أي إصابات.