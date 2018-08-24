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الرئيسية | خارج الحدود | واشنطن تقر قانونا يكرم الرئيس الراحل السادات

واشنطن تقر قانونا يكرم الرئيس الراحل السادات

واشنطن تقر قانونا يكرم الرئيس الراحل السادات
هسبريس - متابعة
الجمعة 24 غشت 2018 - 00:05

أعلنت القاهرة، مساء الخميس، موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي نهائيًا على مشروع قانون يكرم الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، الذي اغتيل عام 1981.

جاء ذلك في بيان صادر عن سفارة القاهرة لدى واشنطن، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح البيان أن التكريم يأتي مع اقتراب حلول الذكرى المئوية لمولد السادات (25 دجنبر 1918)، والـ40 لتوقيعه معاهدة سلام، هي الأولى عربيًا، مع إسرائيل، برعاية أمريكية (17 شتنبر 1978).

وتابع أن مجلس الشيوخ وافق على القانون بالإجماع، ويتم بموجبه منح الرئيس المصري الراحل ميدالية الكونغرس الذهبية؛ "تقديرًا لإنجازاته التاريخية ومساهماته الشجاعة في تحقيق السلام بالشرق الأوسط".

واغتيل السادات في 6 أكتوبر/تشرين أول 1981، أثناء متابعته عرضًا عسكريًا في القاهرة.

وإثر توقيع البلاد معاهدة "كامب ديفيد" للسلام، مع تل أبيب، حصل السادات على جائزة نوبل للسلام، مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيغن، وهو ما تسبب بردود فعل معارضة محليًا وعربيًا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - rachida الجمعة 24 غشت 2018 - 00:37
امريكا تكرم من يسمع كلامها وينفذ قراراتها بون مشاكل ومصر السادات كان بطلا بالنسبة لهم لانه وقع مع اسراءيل معاهدة سلام مخزي وكذلك زار الكنسيت الاسراءيلي وهو من فتح باب التطبيع .
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2 - مكرم الجمعة 24 غشت 2018 - 01:00
اوفكورس السادات هو من اهدا المفتاح لليهود
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