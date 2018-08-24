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الرئيسية | خارج الحدود | رئيس الفلبين يحذر الصين من اندلاع حرب إقليمية

رئيس الفلبين يحذر الصين من اندلاع حرب إقليمية

رئيس الفلبين يحذر الصين من اندلاع حرب إقليمية
هسبريس - متابعة
الجمعة 24 غشت 2018 - 03:10

حذّر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، الصين، من اندلاع حرب إقليمية متعددة الأطراف، بسبب النزاعات الحدودية والأعمال الأحادية في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن "دوتيرتي" مطالبته بكين بإيقاف التنقيب الأحادي عن الموارد الطبيعية في مياه البحر وجزره، المتنازع عليها.

وأضاف أن بلاده ترصد حركة السفن الصينية في المنطقة، عبر الأقمار الصناعية.

وتتنازع الصين ودول آسيوية، في مقدمتها الفلبين وماليزيا وبروناي، على أحقيتها في أجزاء من البحر، الذي تطلق مانيلا على الجزء الشرقي منه اسم "بحر الفلبين الغربي".

وتتمسك بكين بالسيادة على أجزاء كبيرة من البحر، الذي يعد ممرًا لتجارة عالمية تقدر بتريليونات الدولارات سنويًا.

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