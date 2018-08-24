جنوب إفريقيا تتهم ترامب بتأجيج الانقسامات العرقية

ليزلي روتون وتيسيتسو موتسونينج من جوهانسبرج*

اتهمت سلطات جنوب أفريقيا، الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيج الانقسامات العرقية في تغريدة على تويتر قال فيها إنه طلب من وزير خارجيته مايك بومبيو بحث ما يجري في جنوب أفريقيا من "مصادرة أراض ومزارع وقتل مزارعين".

وقالت مصادر مطلعة إن وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا استدعت القائمة بالأعمال الأمريكية جيسي لابين للاحتجاج على التغريدة.

وأججت تصريحات ترامب الجدل المحتدم بالفعل بشأن الأراضي في جنوب أفريقيا التي لا تزال تعاني انقساما عرقيا بعد نحو ربع قرن من وصول نلسون مانديلا إلى السلطة وإنهاء سياسة الفصل العنصري.

وانخفض سعر العملة المحلية (الراند) بأكثر من 1.5 بالمئة أمام الدولار في التعاملات المبكرة أمس الخميس بعد انتشار تغريدة ترامب على تويتر في جنوب أفريقيا.

وكتب ترامب مساء أمس الأربعاء على تويتر يقول إنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي دراسة ما يجري من "استيلاء على أراض ومزارع ونزع ملكياتها في جنوب أفريقيا وقتل المزارعين على نطاق واسع".

ويبدو أن تغريدة ترامب جاءت ردا على تقرير بثته شبكة فوكس نيوز أمس عن مسألة الأراضي في جنوب أفريقيا وقتل مزارعين بيض.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت إن الولايات المتحدة تعتقد أن مصادرة الأراضي دون تعويض في جنوب أفريقيا ستنحرف بالبلاد إلى مسار خاطئ.

وأضافت في إفادة صحفية "مصادرة الأراضي دون تعويض... تخاطر بدفع جنوب أفريقيا إلى مسار خاطئ. نواصل التشجيع على فتح نقاش عام يتسم بالسلمية والشفافية بشأن ما نعتبرها قضية مهمة".

وذكرت كوسيلا ديكو المتحدثة باسم الرئيس سيريل رامابوسا أن وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا ستطلب توضيحا لتصريحات ترامب من السفارة الأمريكية في بريتوريا وأضافت أن ترامب حصل على معلومات خاطئة بشأن إصلاحات ملكية الأراضي التي تعتزم جنوب أفريقيا تنفيذها.

وجاء في تغريدة على الحساب الرسمي لحكومة جنوب أفريقيا على تويتر ردا على تصريحات ترامب "جنوب أفريقيا ترفض تماما ضيق الأفق الذي لا يهدف سوى إلى إثارة الانقسامات في أمتنا وتذكيرنا بماضينا الاستعماري".

وأعلن رامابوسا في الأول من غشت أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم يعتزم تغيير الدستور بما يسمح بنزع ملكية أراض دون تقديم تعويضات إذ أن البيض ما زالوا يملكون أغلب الأراضي في البلاد.

وقال الرئيس إن أي إصلاح يتعلق بالأراضي لن يكون له أثر على النمو الاقتصادي أو على الأمن الغذائي. ويقول الحزب إنه لم تجر "مصادرة" أي أراض منذ الإعلان عن خطط الإصلاح.

وجرائم العنف تمثل مشكلة خطيرة في مختلف أرجاء جنوب أفريقيا وتفيد إحصاءات اتحاد نقابات المزارعين بأن 47 مزارعا قتلوا في2018/2017. لكن قتل المزارعين بلغ أدنى مستوياته في 20 عاما.