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الرئيسية | خارج الحدود | مِنىً تودع ضيوفها المتعجلين .. وطواف الوداع ينهي مناسك الحج

مِنىً تودع ضيوفها المتعجلين .. وطواف الوداع ينهي مناسك الحج

مِنىً تودع ضيوفها المتعجلين .. وطواف الوداع ينهي مناسك الحج
هسبريس - متابعة
الجمعة 24 غشت 2018 - 12:00

فيما يستعد الحجاج المتعجلون الذين أنهوا حجهم أمس الخميس، للمغادرة إلى أوطانهم أو التوجه إلى المدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي الشريف للصلاة فيه، يكمل أكثر من 750 ألف حاج، ممن ظلوا في منى، حتى اليوم ثالث أيام التشريق، رمي الجمرات.

يأتي ذلك فيما أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، أمس الخميس، نجاح موسم الحج للعام 1439 هجريا.

ويرمي من بقي من الحجاج اليوم الجمعة (13 ذي الحجة)، الجمرات الثلاث كما رموها يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة الكبرى، ثم يتوجهون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، آخر مناسك الحج.

وينبغي على الحاج المتأخر أن يرمي الجمرات الثلاث ويكبر مع كل حصاة، ومن السنة الوقوف بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى مستقبلا القبلة رافعًا يديه يدعو الله تعالى بما يشاء من الذكر والدعاء لنفسه ولأهله وللمسلمين في كل مكان، وعليه أن يتجنب المزاحمة والمضايقة لإخوانه المسلمين حجاج بيت الله الحرام و ألا يؤذيهم.

وأنهى نحو مليون و600 ألف حاج من المتعجلين أداء مناسك حجهم أمس الخميس، ثاني أيام التشريق، الذي يعرف بـ"يوم التعجل"، وذلك بعد أن رموا الجمرات الثلاث بمنى وأدوا طواف الواداع في المسجد الحرام بمكة المكرمة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاث (11 و12 و13 من ذي الحجة) لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة (الكبرى)، ويمكن للمتعجل من الحجاج اختصارها إلى يومين فقط، حيث يتوجه إلى مكة لأداء طواف الوداع.

ويأتي رمي الجمار، تذكيراً بعداوة الشيطان الذي اعترض نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في هذه الأماكن، فيعرفون بذلك عداوته، ويحذرون منه.

وإذا رمى الحاجُ الجمارَ، " ثاني أيام التشريق"، كما فعل في اليوم الأول، أباح الله له الانصراف من منى إذا كان متعجلاً، وهذا يسمى النفر الأول، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير، بشرط أن يخرج من منى، قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث.

ويأتي اختتام مناسك الحج وسط توالي إعلانات المسؤولين في السعودية عن نجاح موسم الحج هذا العام، الذي تم بدون أي حوادث.

وأمس الخميس، أعلن الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة، نجاح موسم الحج للعام 1439 هجريا، وذلك خلال المؤتمر الختامى للإعلان عن التفاصيل الخاصة والأرقام المتعلقة بموسم الحج.

وقال الفيصل إن إجمالي القوى العاملة العسكرية والمدنية بلغت أكثر 250 ألف شخص، لخدمة الحجيج، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام هذا العام نحو مليونين و371 ألفا و675 حاجًا، حسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - واش صح الجمعة 24 غشت 2018 - 12:26
فشل موسم الحج هذه السنة بالنسبة للجالية المغرية والله امن الخزي ومن العار ان نسمع عن مغاربة لم يودوا مناسك الحج بالطريقة الصحيحة والموطرين لا وجود لهم. كم من مغربي اصبح تاءها لم يجد من يقدم له اية مساعدة ومن يتحمل المسوولية في نظركم اهي وزارة الاوقاف ام الموطرين ام الحجاج المغاربة بالرغم من عدم اقامة المناسك كاملة مكتملة لوقع هذا في بلد ديموقراطي لاستقال الوزير المسوول اما عندنا فتبقى دار لقمان على حالها. هدا حالنا ما شاء الله والى متي؟
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4
2 - عكاشة أبو حفصـــــــــــة . الجمعة 24 غشت 2018 - 12:26
- على المقبل على مناسك الحج او من ينوي الحج ان يمر على لجنة ليستظهر المناسك وتحديد نسكه قبل الانتقال الى الاماكن المقدسة حتى لا يرتكب اخطاء يمكن ان تنقص من هذا المجهود المبول . فالمناسك يجب ان تكون محفوظة عن ظهر قلب وهناك اخطاء يمكن ان تنجبر بالدم اي ان تقدم دبيحة لفقراء مكة وهناك اخطاء لا تنجبر بالدم ويمكن ان تحرم الحاج او الحاجة من الحج المبرور الدي يرجع فيها الحاج ما ولدته امه . الترب على اداء المناسك واليوم والحمد لله هناك وسائل متنوعة لمعرفة مراحل الحج ... اتمنى حجا مبرورا لجميع حجاجنا الميامين وعلى الحاج الذي سيذهب مستقبلا ان يتعلم مناسكه قبل الذهاب
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3 - jaouad الجمعة 24 غشت 2018 - 12:41
اللهم تقبل حجهم واجمعنا بهم في جنات النعيم
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2
4 - بائع متجول الجمعة 24 غشت 2018 - 12:50
أنا مغربي عايش في جدة (الحج هي كذبة كبيرة على العالم الإسلامي هي فقط سياحة تدر على ال سعود أموالا لا يمكن عدها وهي موزعة بين اليهود والرأوس الخمس والتخطيط للتوسع والسيطرة على العالم العربي والمغاربي "كيف يعقل أن يتقرب الإنسان إلى الله بدفع أموال طائلة لاكن الأصل أن تكون مجاناً لأنها أرض الله لن أطيل الشرح
على العموم حان الوقت لتعي الناس ماتفعله وتعرف الحقيقة وفهم مايجري وان نزيل الغشاوة ونفيقو ونعيقو ونكونو على بال لأن الدين اختلط بالسياسة و
أن تجنب الكدب والغش واجتناب المحرمات ومساعدة الفقراء والمساكين والأيتام احب الي الله واقرب للتقوي
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8
5 - عزيز فم زكيد الجمعة 24 غشت 2018 - 12:56
والله ان ماوقع هذه السنة للحجاج المغاربة يندى له الجبين ...اهكذا تكرمون حجاج بيت الله يا وزارة الشؤون اللا إسلامية ...ايام بدون اكل ..لا بعثة لا طاقم طبي لا كرامة لا مأوى ...حسبي الله ونعم الوكيل
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