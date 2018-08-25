المستشار النمساوي: الهجرة وراء تمزق أوروبا

هسبريس - متابعة

قال المستشار النمساوي زيباستيان كورتس، إن بلاده تحتاج إلى تحقيق أقصى استفادة من رئاستها الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، من أجل الحد من التوترات في أنحاء أوروبا، مشيرا إلى ان الحد من الهجرة من شأنه أن يعزز العلاقات بين الدول الأوروبية.

وأضاف كورتس أمام نحو ثلاثة آلاف من أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، الذي تتزعمه المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، خلال تجمع في ولاية تورينجيا شرقي ألمانيا، إن النمسا لديها فرصة جيدة لتعزيز العلاقات بسبب موقعها في وسط أوروبا وعلاقاتها مع أوروبا الشرقية.

وقال إن أحد أسباب تمزق أوروبا يتمثل في التدفق واسع النطاق للمهاجرين خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تسبب ذلك في فرض ضغوط على قدرة كثير من الدول على استيعاب هؤلاء المهاجرين، فضلا عما تسبب فيه ذلك من مشاحنات بين الجماعات المؤيدة والمناهضة للهجرة.

وتابع أن هذا كله كشف أن "أوروبا تصل إلى حدودها، عندما لا يكون هناك أي حدود خارجية فعالة."

وذكر كورتس أن القمة الاوروبية التي عقدت في حزيران/يونيو الماضي ساعدت على تحديد "اتجاه" جديد في أوروبا، مشيرا إلى أن "الناس يفكرون الآن في الوضع بشكل مختلف". وأضاف أن التركيز ينصب حاليا على دعم وكالة حماية الحدود الاوروبية (فرونتكس).

وثمة جهود جارية لدعم اليونان وإيطاليا، اللتين تستقبلان الجزء الأكبر من المهاجرين الوافدين، وكثيراً ما شعرت الدولتان بأن باقي أوروبا قد تخلى عنهما.

وقال كورتس: "نرى الآن أن عددا أقل من الناس يسلكون هذا المسار. سنجد طريقة لوضع حد لمن يتعرضون للموت"، في إشارة إلى الأعداد الكبيرة من المهاجرين الذين يموتون في معابر البحر المتوسط الخطيرة.

واستخدم المستشار نفس شعار الرئاسة الدورية النمساوية للاتحاد الاوروبي "أوروبا التي تحمي".

ويدعو كورتس /31 عاما/ وهو من التيار المحافظ واحد من أبرز دعاة مكافحة الهجرة إلى أوروبا، إلى تعزيز أمن الحدود في الوقت الذي يصارع فيه الاتحاد الأوروبي مع استمرار وصول المهاجرين.

وكان هذا هو الحدث الوحيد لكورتس، خلال زيارته لالمانيا. ومن المتوقع أن يعود في أكتوبر.