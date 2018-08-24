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الرئيسية | خارج الحدود | حمى غرب النيل تقتل وتصيب العشرات في إسرائيل

حمى غرب النيل تقتل وتصيب العشرات في إسرائيل

حمى غرب النيل تقتل وتصيب العشرات في إسرائيل
هسبريس - متابعة
الجمعة 24 غشت 2018 - 11:50

أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أن شخصين لقيا حتفهما وأُصيب 68 آخرون في تفش جديد لفيروس حمى غرب النيل في إسرائيل.

وقالت الوزارة إن الشخصين اللذين توفيا جراء اصابتهما بالفيروس، وهو عدوى تنتشر عادة عن طريق البعوض، كان عمرهما 85 و 75 عاما، وكانا مصابين بإمراض اخرى لم يتم التعرف عليها.

وأضافت الوزارة أن 68 شخصا آخرين أصيبوا بالفيروس معظمهم من كبار السن أو الذين عانوا من أمراض أخرى.

وأدى تفشٍ مماثل في اليونان إلى مقتل 11 شخصًا وإصابة 96 شخصًا آخرين، حسبما أكّد مركز منع الأمراض والسيطرة عليها أمس الخميس، مضيفًا أن معظم الحالات تم الإبلاغ عنها في شبه جزيرة بيلوبونيز وغرب العاصمة اليونانية أثينا.

ومن بين أعراض الفيروس الحمى والصداع والقيء والطفح الجلدي. والعلاج منه يمكن أن يستغرق شهورا. وتبلغ نسبة خطر الوفاة عشرة في المئية بين الأشخاص الذين لديهم تاريخ مع الأمراض .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ابو اسماعيل الجمعة 24 غشت 2018 - 12:17
ارونا جبروتكم وقوتكم ما اضعفكم وهذا جزاء الظالم لان عين المظلوم باتت ساهرة تدعو عليك وعين الله لم تنم .
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2 - انسان الجمعة 24 غشت 2018 - 12:19
الله يشافي الجميع و يخلي كلشي على خير
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-10
3 - متتبع الجمعة 24 غشت 2018 - 12:23
اللهم احفظ بلادنا وبلادالمسلمين من هذا الوباء.امين يارب العالمين.
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22
4 - سوسية الجمعة 24 غشت 2018 - 12:33
ما قدر عليكم العالم بجبروتكم الله اجعل القوة والبركة فهاد البعوض
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