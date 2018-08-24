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كُتّاب وآراء
شركة "سيمنز" تعتزم سحب أنشطتها من إيران
تعتزم شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة للصناعات الهندسية التراجع عن أنشطتها في إيران عقب دخول العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على طهران حيز التنفيذ.
وأعلنت الشركة اليوم الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية أنه سيجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة لموائمة نشاط الشركة مع الشروط المتغيرة ومتعددة الأطراف في إيران، موضحة أنها ستواصل اهتمامها بالالتزام الصارم بكافة قيود التصدير وكافة اللوائح، "بما في ذلك العقوبات الثانوية الأمريكية".
يذكر أن السفير الأمريكي في ألمانيا، ريتشارد جرينل، أعلن من قبل عن خطوات الشركة في هذا الصدد.
وكتب جرينل مساء أمس الخميس على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سيمنز أخبرتني أنها ستنسحب من إيران لتلبية العقوبات الأمريكية".
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب على نحو منفرد من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عليها عقوبات مطلع غشت الجاري. ويتهم ترامب طهران بتمويل الإرهاب. وتستهدف العقوبات الحالية القطاع المالي، خاصة التعاملات الدولارية. ومن المنتظر أن تستهدف المرحلة الثانية من العقوبات في الخريف المقبل المنتجات الإلكترونية، وهو المجال الذي تتخصص فيه سيمنز.
وكان المدير المالي للشركة، رالف توماس، أعلن في ماي الماضي أن سيمنز ستنهي الأعمال التي بدأتها في إيران طالما أن ذلك ممكنا في الإطار القانوني.
وكانت الشركة اتفقت على إنتاج توربينات غاز وقاطرات في إيران، وقد بدأت بالفعل العمل في هذا النشاط هناك. كما وقعت الشركة مذكرة إعلان نوايا بشأن تحديث البنية التحتية للسكك الحديدية هناك.
وبسبب العقوبات الأمريكية على طهران، تخشى الكثير من الشركات التعرض لعقوبات حال مارست نشاطا في إيران.
وكانت شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات أعلنت من قبل تجميد خططها في إيران، كما أنهت شركة استشارات تابعة لشركة "تي سيستمز" الألمانية للاتصالات نشاطها في إيران، كما أوقفت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" مشروعاتها هناك. ولا تقدم البنوك الكبيرة على تمويل صفقات متعلقة بإيران خشية العقوبات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الصين وروسيا والاتحاد الاروبي وبعض الدول الاسياوية وايران تفرض عليهم امريكا العقوبات وهل هده الدول كلها لا تقدر على امريكا وكلهم مدججين باحدت الاسلحة والتطور فاين توجد قوة امريكا ام انها مسرحية اتجاه دول العالم التالت لكي يبقى دائما تحت وصاية الدول الكبرى
النظام الايراني يعادي العرب ويشجع على الفتن داخل المجتمعات العربية وما تدخله في سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين حتى المغرب العربي البعيد عنهم لم ينجم من تدخلهم وما تورطهم في تدريب مرتزقة البوليزاريو خير دليل على ذلك...النظام الايراني يعادي ايضا المسلمين وخصوصا من اهل السنة ..
نظام ايران يعادي الغرب ويسمي امريكا بالشيطان الأكبر وروسيا بالشيطان الأصغر ..