24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:20
|06:52
|13:35
|17:09
|20:08
|21:27
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- النصيري يتعهد بتقديم أقصى ما لديه مع ليغانيس
- "أولمبياد تيفيناغ" .. مسابقة إملاء باللغة الأمازيغية
- ملف الثغور المغربية المحتلة وضرورة التخلي عن دبلوماسية الوضع القائم
- خطاب الثورة التربوية لمستقبل المغرب المتقدم
- تشكيل الحكومة يؤجج "الصراع" الأمريكي الإيراني على العراق
مغربيات يتخلين عن "الهيضورات" .. ملايين الأطنان تضيع بالنفايات (5.00)
شبابٌ بأحياء طنجة يضاعفون بهجة العيد بديكورات واحتفالات جماعية (5.00)
عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية (5.00)
العفو الملكي يفتحُ أبواب المصالحة أمام معتقلي "السلفية الجهادية" (5.00)
مكناس تتجاوز محنة "غياب الماء" وكابوس النفايات أيام العيد (5.00)
- القرضاوي: لا حاجة لله في الحج .. معلقون يرمونه بإسقاط فريضة - (163)
- "المش" و"بيضي" يزرعان الفوضى والرعب وسط سكان الدار البيضاء - (114)
- عودة التجنيد الإجباري بالمملكة تثير نقاشاً وسط الجالية المغربية - (103)
- العثماني: العفو الملكي على معتقلي "حراك الريف" حكمة مغربية - (52)
- مصرع ستة أشخاص في حادثة سير بين الدار البيضاء وبرشيد - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
باكستان والهند في مناورات عسكرية بروسيا
أعلن ممثلو الهند وباكستان، اليوم الجمعة، أن عسكرييهم يشاركون لأول مرة في مناورات "مهمة السلام- 2018" لمكافحة الإرهاب لدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، التي تقام في مدينة تشيليابينسك الروسية.
وقال العميد في الجيش الهندي فيكاس ليكاري: "جلبت قواتنا معها خبرة قتالية عالية لمكافحة ومواجهة الإرهاب، ونحن واثقون من أننا سوف نتعلم من بعضنا البعض. هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها الوحدات المسلحة للجيش الهندي في مهمة السلام لمنظمة شنغهاى للتعاون وبالنسبة لنا إنه لشرف عظيم"،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة سبوتنيك.
وبدوره، قال رئيس إدارة التدريب القتالي للأركان المشتركة للقوات المسلحة لجمهورية باكستان الإسلامية، العميد يونس شهيد: "من دواعي الشرف والامتياز بالنسبة لنا أن تتم دعوتنا إلى تدريبات "مهمة السلام-2018"، ووجودنا لأول مرة في هذه المناورات هو حدث تاريخي. اليوم لدينا فرصة فريدة لاكتساب الخبرة من بعضنا البعض من [خلال] المشاركة في المناورات، وان الخبرة التي اكتسبها الجيش الروسي في سورية هي مؤشر بالنسبة لنا، ولدى القوات المسلحة الباكستانية الكثير، لتقدمه للدول الأخرى بمنظمة شنغهاي للتعاون في مكافحة الإرهاب ".
وتجرى مناورات " مهمة السلام-2018" لمنظمة شنغهاي للتعاون في الفترة ما بين 22-29 غشت في مقاطعة تشليابنسك الروسية، بمشاركة وحدات عسكرية كل من الصين وقرغيزستان وكازاخستان وطاجيكستان وروسيا.
ويقوم العسكريون من هذه الدول الخمس بتدريبات على التعاون في مواجهة الإرهاب والتطرف والانفصالية، وتشارك أوزبكستان بصفة مراقب، كما يشارك في المناورات اكثر من ثلاثة آلاف عسكري وحوالي 500 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
الان يوجد جنود من كل الدول اللى فى فلك امريكا يقاتلون فى سوريا والعراق