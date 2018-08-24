حادث سير ينهي حياة الممثل الأردني ياسر المصري

ليث الجنيدي من عمان*

نعى حسين الخطيب، نقيب الفنانين الأردنيين الممثل العربي الأردني ياسر المصري، الذي لقي مصرعه بحادث مؤسف، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".

وقد اشتهر الممثل ياسر المصري بأدائه دور الفارس وأمير شعراء البادية العربية في مسلسل "نمر بن عدوان"، الذي قام بإنتاجه المركز العربي للإنتاج الإعلامي بالأردن عام 2007.

وولد ياسر المصري في الكويت سنة 1970، وهو حاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وشارك في العديد من المسلسلات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية