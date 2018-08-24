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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | خارج الحدود | حادث سير ينهي حياة الممثل الأردني ياسر المصري

حادث سير ينهي حياة الممثل الأردني ياسر المصري

حادث سير ينهي حياة الممثل الأردني ياسر المصري
ليث الجنيدي من عمان*
الجمعة 24 غشت 2018 - 18:33

نعى حسين الخطيب، نقيب الفنانين الأردنيين الممثل العربي الأردني ياسر المصري، الذي لقي مصرعه بحادث مؤسف، وفق ما أوردته الوكالة الأردنية الرسمية "بترا".

وقد اشتهر الممثل ياسر المصري بأدائه دور الفارس وأمير شعراء البادية العربية في مسلسل "نمر بن عدوان"، الذي قام بإنتاجه المركز العربي للإنتاج الإعلامي بالأردن عام 2007.

وولد ياسر المصري في الكويت سنة 1970، وهو حاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وشارك في العديد من المسلسلات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية

*وكالة أنباء الأناضول

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - رضى 1937 الجمعة 24 غشت 2018 - 18:44
إنا لله وإن إليه راجعون
كل نفس ذائقة الموت
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2 - الرحمة الجمعة 24 غشت 2018 - 18:58
ان لله وان اليه راجعون يارب اجعل متواه الجنة هو وسائر اموات المسلمين
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3 - hawaii 005 الجمعة 24 غشت 2018 - 19:05
نعم مات مساء أمس ، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح الجنان ، البقاء لله
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4 - the fans الجمعة 24 غشت 2018 - 19:18
اللهم تغمده بواسع رحمتك و مغفرتك ممثل بارع انا من معجبيه بدوره في مسلسل مالك ابن ريب .
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5 - هم........هم الجمعة 24 غشت 2018 - 19:23
لله ما أعطى و لله ما أخذ و كل شئ عنده بقدر.....ما علمنا على الرجل الا أنه تقمص أدوارا يستحيل أن يتقمصها أحدا خيرا منه....فاللهم ارحمه و اغفر له و اعف عنه و عافيه.
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