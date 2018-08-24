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الرئيسية | خارج الحدود | وجبات الأطفال الخفيفة تتسبب في تغريم "هاينز"

وجبات الأطفال الخفيفة تتسبب في تغريم "هاينز"

وجبات الأطفال الخفيفة تتسبب في تغريم "هاينز"
هسبريس - متابعة
الجمعة 24 غشت 2018 - 13:57

ذكرت لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا اليوم الجمعة أنه تم فرض غرامة قدرها 2.25 مليون دولار (1.63 مليون دولار أمريكي) بحق شركة الصناعات الغذائية العملاقة "هاينز" بعدما ضللت المستهلكين عبر ادعاء أن إحدى وجبات الأطفال الخفيفة مفيدة لصحة الصغار.

وخلصت المحكمة الاتحادية الأسترالية في مارس إلى أن هاينز انتهكت قوانين حماية المستهلك في البلاد بإدعائها أن منتجاتها المخصصة للأطفال "ليتل كيدز شريدز" مفيدة لصحة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات.

وقالت اللجنة الأسترالية التي رفعت الدعوى ضد هاينز، إن الأمر لم يكن كذلك.

وطالبت اللجنة بغرامة قدرها 10 ملايين دولار، قائلة إن العقوبة يجب أن تكون رادعة لاي سلوك مماثل في صناعة الأغذية.

وقررت المحكمة اليوم أن العقوبة البالغة 2.25 مليون دولار كبيرة بما يكفي.

كما أمرت المحكمة هاينز بإعداد برنامج يتوافق مع قانون حماية المستهلك وكذلك دفع التكاليف التي تحملتها اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلك.

يشار إلى أن مجموعة هاينز واحدة من أكبر شركات الأغذية في العالم.

ومنتجات شريدز وجبات خفيفة مصنوعة من الفاكهة والخضروات ولا تحتوي على أي مواد حافظة، أو ألوان أو نكهات صناعية، ولكنها تحتوي على نسبة عالية من السكر.

وتم سحب المنتجات من الأسواق عام 2016 بعد بيع أكثر من مليون واحدة منها.

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