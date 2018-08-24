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كُتّاب وآراء
45 صوتا تقود موريسون إلى رئاسة وزراء أستراليا
اختير وزير الخزانة الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الجمعة رئيسا للحزب الليبرالي الحاكم في البلاد منذ 2013، ليصبح بذلك رئيسا للوزراء خلفا لمالكولم تورنبول.
ودعا تورنبول الذي لا يزال رئيسا للحكومة حتى الآن ووصل للسلطة في 2015، كل الليبراليين لتصويت بهدف إنهاء الأزمة الداخلية في الحزب، وأعلن أنه سيترك مقعده في البرلمان.
وحصل موريسون على 45 صوتا مقابل 40 لوزير الداخلية السابق، بيتر دوتون، وفقا لما أكدته نولا مارينو، المسؤولة بالحزب الليبرالي.
كما اختير بـ"أغلبية مطلقة" لمنصب نائب رئيس الوزراء، جوش فريدنبرج الذي يتقلد حاليا حقيبة الطاقة والبيئة، وفقا لمارينو.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات عامة في أستراليا في 2019، إلا أن بعض الخبراء يعتقدون أنها قد تتأجل.