القضاء الكوري يقضي بسجن رئيسة سابقة 25 سنة

هسبريس - متابعة

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) الجمعة أن محكمة استئناف في سول غلظت الحكم الصادر على الرئيسة السابقة باك كون هيه إلى 25 عاما وغرمتها 20 مليار وون (17.8 مليار دولار).

وحكم على باك /66 عاما/ بالسجن لمدة 24 عاما في أبريل وغرامة قدرها 18 مليار وون بعد إدانتها بتهمة إساءة استخدام السلطة والرشوة وتسريب أسرار الدولة.

وسعى ممثلو الادعاء في محكمة سول العليا إلى تغليظ الحكم لسجنها 30 عاماً وتغريمها 118.5 مليار وون ، بدعوى أنه تمت تبرئتها على نحو غير سليم من بعض التهم المنسوبة إليها.

وتم عزل الرئيسية السابقة في مارس 2017 بعد أن تم اتهامها بالفساد عقب أسابيع من المظاهرات المطالبة باستقالتها.

واتهمت باك بالسماح لصديقتها المقربة تشوي سون سيل بالاطلاع على الأعمال الحكومية دون أن تشغل تشوي أي منصب رسمي ، وبمساعدة صديقتها على ابتزاز أموال من الشركات الكبرى بما في ذلك شركة سامسونج.

وتنفي باك دائما هذه الاتهامات، قائلة أنها ذات دوافع سياسية. ولم تحضر باك جلسة النطق بالحكم اليوم الجمعة.