بلدية مالقة تعلن التكفل بـ143 مهاجرا غير نظامي

هسبريس - متابعة

أعلنت بلدية مالقة الإسبانية أنها ستتكفل باستقبال 143 مهاجرا غير شرعي كانوا ضمن مجموعة تتكون من 179 مهاجرا سريا تم إنقاذهم يوم الثلاثاء الماضي بعرض السواحل الأندلسية، حين كانوا يحاولون على متن ثلاثة قوارب تقليدية الوصول إلى الشواطئ الجنوبية لإسبانيا.

وأكدت بلدية مالقة في حسابها على موقع "تويتر" أن المركز متعدد الرياضات "خوصي باتيرنا" سيحتضن 123 مهاجرا غير شرعي من أصل 143 مهاجرا وصلوا أمس الخميس إلى ميناء المدينة، مشيرة إلى أن العدد المتبقي من هؤلاء المهاجرين سيتم توزيعهم على عدة مراكز ومرافق أخرى بالمدينة .

وكانت مصالح الإنقاذ البحري الإسبانية تمكنت الثلاثاء الماضي من إنقاذ 179 مهاجرا غير شرعي، من بينهم تسعة أطفال كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأندلسية جنوب إسبانيا على متن ثلاثة قوارب.

وحسب متحدث باسم مركز الإنقاذ البحري بألميريا فإن عملية إنقاذ المهاجرين السريين انطلقت منذ ساعات الصباح، حين أخطرت إحدى المنظمات غير الحكومية مركز الإنقاذ بألميريا بوجود قارب تم رصده وهو يبحر جنوب شرق جزيرة "البوران"، وعلى متنه 56 مهاجرا سريا من ضمنهم ست نساء وطفل صغير.

وتمكن مركب الإنقاذ "غواردامار بوليمنيا" من إنقاذ هؤلاء المهاجرين قبل أن يرصد طاقمه قاربا آخر على متنه 52 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 11 امرأة وأربعة أطفال تم إنقاذهم جميعا ونقلهم إلى أحد الموانئ القريبة من المنطقة .

كما تدخل مركب الإنقاذ البحري "سالفامار هامل" بدوره من أجل إنقاذ 60 مهاجرا غير شرعي، من ضمنهم 19 امرأة وأربعة أطفال كانوا على متن قارب تقليدي تم رصده بمياه بحر "البوران".