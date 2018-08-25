القضاء الفرنسي يُنصف حطابين مغاربة كابدوا ظروفا قاسية في غابة

هسبريس - يوسف لخضر

نجح أربعة حطّابين مغاربة في الحصول على حُكم قضائي في فرنسا لتعويضهم بعدما كانوا يعملون لدى رب عمل بوتيرة 12 ساعة في اليوم، داخل غابة في نفوذ قرية كروز، الواقعة في جهة ليموزان وسط البلاد.

وأوردت الصحافة الفرنسية قصة هؤلاء المغاربة المنحدرين من قرية واومانة نواحي خنيفرة، الذين وعدهم فرنسي بالحصول على أجر شهري يصل إلى 1400 أورو، وتمكينهم من الحصول على أوراق الإقامة والسكن بعدما حل بالمغرب للبحث عن يد عاملة، لكن حصل غير ذلك، فقد كانوا يتلقون أجراً شهرياً في حدود 100 أورو مقابل ظروف عمل صعبة.

وحكى المغاربة الأربعة لقناة «فرانس 3» ووسائل إعلام أخرى المعاناة التي مروا بها والظروف الصعبة التي كانوا يشتغلون فيها، فبالكاد كان المشغل يوفر لهم معدات الحطب والأكل، بالإضافة إلى ساعات العمل الطويلة؛ وكانت النتيجة أنهم فقدوا الكثير من الوزن، ما دفع الصحافة الفرنسية إلى وصف الأمر بـ"مظاهر العبودية".

وقالت الصحافة الفرنسية إن هؤلاء المغاربة عملوا لأشهر طويلة على إعداد أطنان من الخشب في ظروف قاسية مقابل أجر شهري هزيل، إذ استغل رب عملهم جهلهم بالتشريع الفرنسي الخاص بالعمل.

وقال واحد من المعنيين في تصريح للقناة الفرنسية الثالثة: "الرجوع إلى هنا يجعلني أشعر بالغضب، لقد تم استغلالنا من طرف رب العمل في ظروف صعبة"، وأضاف آخر بالأمازيغية: "كنا نشتغل من الاثنين إلى الجمعة باستراحة يومية من عشرين دقيقة، وفي نهاية الأسبوع نشتغل في مطعم تابع لرب العمل".

ووصل مغربيان من بين الأربعة إلى منطقة إندر الفرنسية في يونيو من العام الماضي، فيما وصل الآخران في فبراير من العام الجاري، ويبلغ عمرهم ما بين 31 سنة و46 سنة، وقد وثقوا في رب عملهم بعدما كان يزور مسقط رأسهم نواحي خنيفرة باستمرار.

وفي ماي الماضي بدأ العمال في المطالبة بمستحقاتهم، لكن رئيسهم بدأ يهددهم ومزق عقود العمل الخاصة بهم أمام أعينهم، ليجد المغاربة أنفسهم بعد ذلك في الشارع بدون عمل. وأظهر فيديو نشرته القناة لجوء رب العمل إلى تكسير باب المسكن الذي كان يسكنه العمال للبحث عن عقود العمل التي قام بتقطيعها.

لكن لحسن حظ هؤلاء أن سكان القرية تضامنوا معهم وقادوا حملة لمساعدتهم على تقديم شكاية، فبعد أن قام رب عملهم بذلك، خاطبهم وسط مقر سكناهم قائلاً: "يجب عليكم أن تغادروا، لم يعد هنا مكان للعمل".. هذا الوضع نال تضامناً من نقابات عمالية محلية ومن سكان المنطقة، الذين تعبؤوا من أجلهم بعدما كانوا يبيتون في العراء.

وقضت محكمة ابتدائية، هذا الأسبوع، لصالح الضحايا بتعويض يبلغ 3500 أورو لشخصين، و4500 و5900 أورو للآخرَيْن. وبات المغاربة الأربعة اليوم يأملون أن يتم تعويضهم من طرف مُشغلهم وإيجاد عمل جديد في أقرب وقت ممكن في فرنسا.