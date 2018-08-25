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كُتّاب وآراء
وباء إيبولا يحصد أرواح 63 شخصا في الكونغو
حصد التفشي العاشر لوباء إيبولا فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، منذ ظهور أول حالة للفيروس فى سبعينيات القرن الماضى، أرواح 63 شخصا خلال 3 أسابيع في شمال شرق البلاد، حيث تم رصد 103 حالات ما بين مؤكدة ومحتملة، حسبما أفاد مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية اليوم.
وقال نائب المدير العام لشؤون التأهب والاستجابة للطوارئ في منظمة الصحة العالمية، بيتر سلامة، خلال مؤتمر صحفي إن التفشي يقتصر حاليا على ستة مواقع مختلفة في مقاطعتي كيفو الشمالية وإيتوري.
ووفقا لسلامة، فإن أكثر من 80% من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإيبولا قد حدثت في المنطقة المحيطة ببؤرة ظهور الفيروس وما حولها، وهي مدينة مانجينا الواقعة في مقاطعة كيفو الشمالية وبالقرب من الحدود الأوغندية، وهي مناطق يسهل الوصول إليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالبلد الأفريقي.
يشار إلى أنه تم تسجيل 14 حالة إصابة ما بين محتملة ومؤكدة بين العاملين في مجال الصحة، فضلا عن حالة وفاة واحدة جراء هذا التفشي الجديد في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال سلامة إن خبراء منظمة الصحة العالمية يقومون بمتابعة أكثر من ألفين و200 حالة في المواقع الستة التي تضررت من إيبولا.
يذكر أن المنظمة العالمية تطبق "نظام الدوائر" في إعطاء الأمصال لدائرة الأشخاص الأقرب إلى الحالات المشتبه فيها ومقدمي الرعاية في المنازل أو المستشفيات.