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الرئيسية | خارج الحدود | برشلونة تتراجع 7 مراكز بين أفضل مدن العالم

برشلونة تتراجع 7 مراكز بين أفضل مدن العالم

برشلونة تتراجع 7 مراكز بين أفضل مدن العالم
هسبريس - متابعة
السبت 25 غشت 2018 - 01:52

تراجعت مدينة برشلونة الإسبانية 7 مراكز بين أفضل المدن في العالم وفقا لتصنيف (City Reptrak 2018) بسبب الأزمة السياسية التي عاشتها كتالونيا، وكذلك الهجمات الإرهابية التي وقعت العام الماضي.

وأدى الشعور بعدم الأمان بعد الهجمات الإرهابية وأزمة مؤسسات الإقليم وخروج الشركات من كتالونيا، إلى تراجع المدينة من المركز الـ8 إلى المركز الـ15 من أصل 56 مدينة يشملهم تقرير (City Reptrak 2018).

واعتمد التقرير على ثلاثة أبعاد لتقييم المدن: جودة الحياة، مستوى التنمية والجودة المؤسسية.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة مدريد تقدمت مركزين لتحتل المركز الـ19 بين أفضل المدن في العال

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