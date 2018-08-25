قطر تفقد أزيد من نصف مليون سائح خليجي

هسبريس - متابعة

كشفت الهيئة العامة للسياحة القطرية عن تراجع عدد السياح الذين استقبلتهم قطر، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بنسبة 35 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن عدد من استقبلتهم قطر، خلال المنتصف الأول من السنة الجارية، بلغ 689 ألفا و944 زائرا، بانخفاض نسبته 35 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017، مع بروز نمو في الأعداد الوافدة من جميع المناطق عدا منطقة الخليج والدول العربية، ملاحظة، بموازاة ذلك، حصول تعافي نسبي في عدد الوافدين في يونيو المنصرم بزيادة 23 في المائة مقارنة مع نفس الشهر من السنة المنصرمة.

ولفت التقرير الى أن عدد الزوار القادمين من الهند وروسيا وألمانيا سجل نموا كبيرا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع نظيره في 2017، بزيادة على التوالي ب(33 ألفا و529) و(10 آلاف و842) و(10 آلاف و621) زائرا ، مع تصدر الهند لهذه الدول بنسبة نمو قدرها 18 في المائة.

وفي المقابل، لاحظ المصدر ذاته أن عدد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي تراجع، خلال نفس الفترة، بنسبة 84 في المائة (بانخفاض 538 ألفا و173 زائرا)، فيما انخفض عدد الزوار القادمين من الدول العربية بنسبة 45 في المائة (بانخفاض 15 ألفا و353 زائرا)، في مقابل نمو عدد الزوار القادمين من إفريقيا بنسبة 44 في المائة (بزيادة 7 آلاف و154 زائرا)، وأيضا نمو عدد الزوار الوافدين من أوروبا بنسبة 7 في المائة (بزيادة 19 ألفا و410 زائرا).

وأظهرت الإحصائيات ذاتها أن عدد الزوار القادمين من روسيا سجل زيادة كبيرة بنسبة 366 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.