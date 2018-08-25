"طب الهوميوباثي" تحت منظار الحكومة الفرنسية

هسبريس - إفي

طالبت وزارة الصحة الفرنسية لجنة الشفافية التابعة للهيئة العليا للصحة بتقييم مدى فعالية طب الهوميوباثي (المعالجة المثلية) لتقرير ما إذا كانت ستستمر في دعمه أم لا، حسبما أفادت مصادر بالوزارة لـ(إفي)

ويدعم الضمان الاجتماعي الفرنسي هذه الطريقة العلاجية بنسبة 30%.

وكشفت صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية أن طلب وزيرة الصحة الفرنسية، أنييس بوزين -الذي تم الكشف عنه عن طريق خطأ داخلي- يفتح الباب في فرنسا أمام أول تقييم علمي لهذا النوع من الطب البديل، الذي من المتوقع أن يتم التوصل إلى استنتاجاته في فبراير 2019.

ويقوم طب الهوميوباثي (العلاج المثلي)، الذي تأسس على يد الطبيب الألماني صامويل هانيمان عام 1796 ، على مبدأ المثل يعالج بالمثل أو الدواء من الداء (like cure by like)، ويهدف إلى علاج بعض الأمراض عن طريق تناول المريض كميات صغيرة من نفس المواد التي تسببها.