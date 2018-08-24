ناجون من معركة "داعش" يتسولون الطعام في العراق

هسبريس - رويترز

يطوق حشد من العراقيين الغاضبين شاحنة صغيرة مُحملة بلحم بقرتين مذبوحتين عصر أحد أيام غشت، حيث الجو شديد الحرارة، وسط الحطام بمدينة الموصل آخر معقل لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

ووسط الزحام والشعور باليأس يسحب المتزاحمون لحم البقر من رجل يقف في صندوق الشاحنة. وبعد أن تغادر ينتظر البعض قدوم أخرى ونزول شخص ما منها لتوزيع اللحم عليهم.

وفي إطار احتفالات عيد الأضحى لا تلبي لحوم الصدقات، التي يوزعها القادرون، احتياجات الفقراء الذين يعيشون وسط الحطام في مدينة الموصل القديمة منذ أكثر من عام بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد في آخر معركة حولت الكثير من السكان إلى مشردين ومتسولين.

وقال عراقي يوزع الطعام على الفقراء يدعى محمد صالح "الناس وبعض المنظمات بتقدم يعني مساعدات للعوائل الفقراء، يعني مثلا بتعمر بيوتها أو بتقدم مساعدات لها خاصة إن إحنا في أجواء صيف يعني كل ايش حرارة. فأعتقد الحكومة يعني ما تقدم الشيء المطلوب اللي عليها".

ومنذ أعلنت القوات العراقية النصر على الدولة الإسلامية طرأ تحسن لا يكاد يُذكر على حياة بعض المسلمين السُنة سكان غرب الموصل القديمة، والذين كان بعضهم قد رحب بوصول المتشددين في 2014. ويتهم كثير من هؤلاء السكان الحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في بغداد بمعاملتهم كمواطنين من الدرجة الثانية.

ومنذ أوائل غشت عاد حازم محمد عباس (52 عاما) وأُسرته إلى كومة من الحطام الذي كان منزله فيما مضى على مقربة من ملعب سابق لكرة القدم لحقت به أضرار جسيمة.

ونصب محمد خيمة، على أطلال منزله القديم، لتوفر بعض الظل لأسرته في جو صيفي تتجاوز درجة الحرارة فيه 43 درجة مئوية. وتطهو زوجته الطعام على نار قرب الخيمة بينما يلعب أطفال صغار في الخيمة.

وقال عباس لتلفزيون رويترز "والله هذا بيتنا انقصف، وإحنا تقريبا 15 فرد ساكنين بهذا البيت. اللي هو بيت والدي، ورثة، وانقصف، ما عندنا ملجأ، يعني عندنا بيت صغير سكنا به إيجار، غرفة واحدة. 15 نفر ساكنين بالبيت، في هاي الغرفة. جينا، اضطرينا أن نلجأ ننصب خيمة هنا لأن المنظمات تريد تعمل لنا فرز حال، الحكومة تشوف حالتنا يعني، تسوي لنا حل".

وتفيد إحصاءات صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية، والتي نُشرت يوم 20 أغسطس آب، أن خطة إعادة الإعمار للموصل وكل المناطق المحيطة في محافظة نينوى تستهدف إقامة 78 مشروعا لعامي2017-2018 بقيمة 78.5 مليار دينار عراقي (36.69 مليون دولار) جرى تكملتها بمبلغ 135 مليون يورو (154.4 مليون دولار) في صورة قرض من ألمانيا.

لكن الخبراء يقولون إن من المتوقع أن تكلف إعادة إعمار الموصل وحدها، والتي كان يقطنها مليونا نسمة قبل الحرب وأصبح بها الآن 646 ألف مشرد، مليارات الدولارات.