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الرئيسية | خارج الحدود | حالة وفاة و41 إصابة بوباء الكوليرا في الجزائر

حالة وفاة و41 إصابة بوباء الكوليرا في الجزائر

حالة وفاة و41 إصابة بوباء الكوليرا في الجزائر
هسبريس - متابعة
الجمعة 24 غشت 2018 - 15:55

أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية بأن وباء الكوليرا تسبب، خلال الأسبوع الجاري، في وفاة شخص وإصابة 41 آخرين في مدن جزائرية مختلفة.

وأوضح المدير المركزي للوقاية بالوزارة، جمال فورار، في تصريحات للصحافة، أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة بالكوليرا بولايات الجزائر والبليدة وتيبازة من أصل 88 حالة مشتبه فيها، وكذا حالة وفاة بالبويرة.

وبحسب تقرير لمعهد باستور بالجزائر العاصمة، فقد تم تأكيد 22 حالة إصابة في صفوف 50 مريضا منحدرين من البليدة، و11 حالة من بين 18 مريضا من تيبازة، وخمس حالات من بين 14 مريضا من العاصمة، مبرزا أنه تم تأكيد ثلاث حالات إصابة بالبويرة من بين ست حالات مشتبه فيها، خلفت وفاة شخص.

يذكر أن الكوليرا مرض معدي خطير يؤدي إلى الوفاة، جراء الإصابة بالإسهال الحاد، تتسبب فيه باكتيريا تنتشر في غياب النظافة أو نتيجة استهلاك مياه أو فواكه وخضر ملوثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الجمعة 24 غشت 2018 - 16:10
هذا يدل على ان النظام الجزائري لا يهتم بشعبه حتى الكوليرا في الجزائر هذا يدل على أن ما وقع في جمهورية اليمن من حالة وفيات ستصبح في الجزائر حكام الجزائر فاشلون 350 مليار دولار التي صرفت على مليشيات البوليساريو تصبح بها الجزائر جنة فوق الأرض
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2 - لحنين75 الجمعة 24 غشت 2018 - 16:12
نرجوا الله سبحانه و تعالى وفي هذه الجمعة المباركة الشفاء العاجل للشعب الجزائري الشقيق من هذا الوباء الخطير المعدي..امين يارب العالمين..و السلام عليكم شكرا هسبرس.
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3 - وجدة المغرب الشرقي الجمعة 24 غشت 2018 - 16:13
الله يحفظ يا ربي... الله يشافيهم... و المرجو تشديد مراقبة الحدود لمنع إنتشار الوباء بالمغرب
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4 - Gala الجمعة 24 غشت 2018 - 16:23
نتمنى بأن ينجح إخواننا بالجزائر في محاصرة هذا الوباء وأن يشفي كل المصابين
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5 - mmmmmmmmm الجمعة 24 غشت 2018 - 16:24
لا إله إلا الله....الله يرحم الموتى و يشافي المرضى بإذن الله
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6 - ذو الناب الازرق الجمعة 24 غشت 2018 - 16:28
دولة بترولية وغازية وكل الخيرات فيها وفيها حتى الكوليرا ...من يصدق هدا واش هدي دولة ولا دوار ...المغرب مسالي صحيا واخر وباء الكوليرا كان في بداية السبعينات...ما زلت ادكر دلك الوباء بكثرة من ماتوا لدرجة وقعت ازمة في المحمل واثواب الكفن
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