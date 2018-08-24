حالة وفاة و41 إصابة بوباء الكوليرا في الجزائر

هسبريس - متابعة

أفادت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية بأن وباء الكوليرا تسبب، خلال الأسبوع الجاري، في وفاة شخص وإصابة 41 آخرين في مدن جزائرية مختلفة.

وأوضح المدير المركزي للوقاية بالوزارة، جمال فورار، في تصريحات للصحافة، أنه تم تسجيل 41 حالة إصابة بالكوليرا بولايات الجزائر والبليدة وتيبازة من أصل 88 حالة مشتبه فيها، وكذا حالة وفاة بالبويرة.

وبحسب تقرير لمعهد باستور بالجزائر العاصمة، فقد تم تأكيد 22 حالة إصابة في صفوف 50 مريضا منحدرين من البليدة، و11 حالة من بين 18 مريضا من تيبازة، وخمس حالات من بين 14 مريضا من العاصمة، مبرزا أنه تم تأكيد ثلاث حالات إصابة بالبويرة من بين ست حالات مشتبه فيها، خلفت وفاة شخص.

يذكر أن الكوليرا مرض معدي خطير يؤدي إلى الوفاة، جراء الإصابة بالإسهال الحاد، تتسبب فيه باكتيريا تنتشر في غياب النظافة أو نتيجة استهلاك مياه أو فواكه وخضر ملوثة.