القيادة في حالة سكر تورط حارس المتتخب الفرنسي

هسبريس - إفي

ألقت شرطة العاصمة البريطانية لندن القبض على الفرنسي هوجو لوريس حارس توتنهام والمنتخب الفرنسي صباح اليوم الجمعة بتهمة القيادة مخمورا بعدما جاءت نتيجة اختبار كحول خضع له إيجابية.

وألقي القبض على لوريس الذي توج مع منتخب بلاده بمونديال روسيا الشهر الماضي الساعة 2.20 فجر اليوم في منطقة ماريليبون بوسط لندن ونقل لأحد أقسام الشرطة قبل إطلاق سراحه بكفالة.

وقال متحدث باسم "سكوتلاند يارد" إن لوريس (31 عاما) وجهت له تهمة القيادة تحت تأثير الكحول وقد اطلق سراحه بكفالة على أن يمثل امام القضاء في 11 سبتمبر المقبل.