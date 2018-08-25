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الرئيسية | خارج الحدود | مسؤولة أممية تدعو إلى وقف القتال في اليمن

مسؤولة أممية تدعو إلى وقف القتال في اليمن

مسؤولة أممية تدعو إلى وقف القتال في اليمن
هسبريس - الأناضول
السبت 25 غشت 2018 - 12:36

دعت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم السبت، إلى العمل من أجل وقف الأعمال القتالية في اليمن، التي أدت إلى مقتل العديد من المدنيين.

جاء ذلك في بيان صادر عن ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن.

وقالت غراندي نيابة عن جميع وكالات المنظمة التي تقدم المساعدة والدعم في اليمن، إنه "في 22 غشت الجاري، أصابت غارة جوية منزلاً في مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة (غرب)، ما أسفر عن مقتل 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين".

وتابعت: "في 23 أغشت، أدت غارة جوية إلى مقتل 27 مدنياً آخرين، بينهم 22 طفلاً و4 نساء وسائق، في المديرية ذاتها".

ومضت بالقول: "ما يحدث في اليمن لا يمكن تصوره (..) حان الوقت كي يستيقظ الجميع على حقيقة الحرب الرهيبة وتكلفتها الإنسانية، وعلى ضرورة العمل معاً لإنهاء الأعمال القتالية".

وشددت غراندي على ضرورة "إجراء تحقيقات مستقلة وغير متحيزة في هذه الحوادث، حتى يتمكن الجميع من معرفة الحقيقة".

ومنذ حوالي 4 أعوام، تشهد اليمن، حربا عنيفة، بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصورهادي، المسنودة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، ضد مسلحي جماعة "الحوثي" المتهمين بالانقلاب على السلطة الشرعية، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

وأدت الحرب، إلى تفش كبير في الأوبئة والأمراض، وجعلت ثلاثة أرباع السكان بحاجة لمساعدات، وألقت بانعكاساتها السلبية بشكل أكبر على الأطفال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - igmire السبت 25 غشت 2018 - 12:59
من العار ان. تقوم قواتنا. و رجالنا . بالقتل الحرام. والغير. دستوري. في سبيل دراهم معدودة ... يالا العار
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2 - نبيل السبت 25 غشت 2018 - 13:17
حرب لانعرف عنها اي شيء...القتل الدمار الخراب...لأجل حماقة فرعون الجديد.... لابد من وضع حد لهده المهزلة. التاريخ سيسجل أننا اصبحنا
نركد وراء غبي
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