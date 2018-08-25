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الرئيسية | خارج الحدود | قانون التجنيد يقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة

قانون التجنيد يقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة

قانون التجنيد يقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة
هسبريس - الأناضول
السبت 25 غشت 2018 - 14:05

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تلويحه بإجراء انتخابات مبكرة للكنيست في حال استمرار الخلافات حول قانون التجنيد.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، عن نتنياهو قوله أمس للصحفيين أثناء زيارته إلى ليتوانيا "إذا أصر حزب أغودات يسرائيل على إدخال تعديلات على قانون التجنيد فسيتم تبكير موعد الانتخابات العامة".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن نتنياهو "الأمر متعلق بالخطوات التي ستقوم بها أغودات يسرائيل".

وأضاف "إذا ما وافق الحزب على القانون بصيغته الحالية فإن الائتلاف الحكومي سيكمل ولايته حتى نهايتها".

وفي 13 غشت الجاري، هدد نتنياهو شركاءه في الائتلاف الحكومي بتبكير الانتخابات العامة حال عدم توافقهم على القانون المذكور.

وتشهد الحكومة الإسرائيلية خلافات حول مشروع قانون التجنيد حيث تصر الأحزاب الدينية على استثناء المتدينين من التجنيد الإجباري، لتفرغهم لدراسة التوراة والتعليم الدينية في المعاهد الدينية.

وبالمقابل فإن أحزاب في الحكومة على رأسها حزب " إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان تصر على وجوب أداء المتدينين التجنيد.

واستنادا إلى القانون الإسرائيلي فإنه على كل من يبلغ 18 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية، التي رفضها المتدينون.

ويفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية في إسرائيل نهاية 2019، وفي حالة تحقق ذلك، يصبح نتنياهو أول رئيس وزراء يشغل هذا المنصب لأطول فترة على الإطلاق، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وشغل دافيد بن غوريون (أول رئيس وزراء) المنصب أكثر من 5 سنوات خلال ولايته الأولى، بين عام 1948 و1954، و7 سنوات ونصف السنة بين عامي 1955 إلى 1963.

ولا يوجد في إسرائيل ما يحدد عدد ولايات رؤساء الوزراء في الحكم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - rachid السبت 25 غشت 2018 - 14:30
كل من يبلغ سنه 18 سنة وليس 10 آلاف سنويا وواحد من كل أسرة كما عندنا علما أن ملايين المغاربة الآن ممكن أن يطبق عليهم٠ 10 آلاف سنويا هم المتظاهرون والمعارضون والمقاطعون وشباب بعض البؤر المتوثرة لتدجينهم٠ إسرائيل دولة محتلة لكن تبقى أكثر ديمقراطية وكل مفسد هناك يزج به في السجن٠ التجنيد الإجباري جيد لكن فقط لوكانت الدولة ديمقراطية غير هذا هو إستغلال لتقوية الفساد٠
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3
2 - زكرياء المغربي السبت 25 غشت 2018 - 14:39
إذا وضع العرب اليد في اليد مع إيران و حركة حماس الفلسطينية سيتم زوال إسرائيل في أقل من 24 ساعة
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-3
3 - wood السبت 25 غشت 2018 - 14:46
التجنيد في إسرائيل يشمل كل شرائح المجتمع نساء و رجال دون استثناء سوى حالات خاصة جد محدودة و ترصد له ميزانية ضخمة ، و نجد فيه الطلبة و الموظفين و المهندسين و الاطباء و تهم التدريبات العسكرية مختلف الحقول التكنولوجية كالصناعة و الصيانة و علوم الطيران و الصواريخ الموجهة ، و يعود المجند لحياته الدراسية او العملية او لوظيفته في ظروف طبيعية ، أما ما يتحدث عنه المخزن فهو لا علاقة له بالتجنيد لا من قريب او بعيد بل قد يكون الهدف من وراءه استغلال يد عاملة رخيصة تحت غطاء التجنيد او وسيلة لمعاقبة النشطاء و الحقوقيين ,لان العدد المعلن عنه يبقى جد هزيل و ليس له اي تأثير على واقع البطالة و الفراغ و بالتالي فهو يخدم الاقطاع فقط !!!
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2
4 - ☆☆☆ ناقدة ☆☆☆ السبت 25 غشت 2018 - 15:00
ليت المغرب يخفض سن التجنيد الإجباري إلى 18 سنة كذلك على غرار اسرائيل رأفة بآباء الأبناء الجانحين.
ويا ريت تمديد فترة التجنيد لسنتين على الأقل لتحقيق تكوين متين وفعال للمجندين.
وليتهم يستقطبون حتى الشباب من فئات عمرية أخرى. فالنضج و الاستقامة غير موجودة حتى في سن30 وما فوق.
والأكثر من ذلك ليت التجنيد الإجباري يشمل الأيتام الذين تستغنى الملاجئ عن استكمال حضانتهم بعد سن 16 سنة لمعانقة الشارع.
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2
5 - مغربي السبت 25 غشت 2018 - 15:02
الى الاخ رشيد لو كانت دولة صهيون ديموقراطية لخرجت من بلاد فلسطين .
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-1
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