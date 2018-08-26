تشيلي تصادر 1.6 مليون دولار من ممتلكات بينوشيه

هسبريس - إفي

أمر القضاء التشيلي بمصادرة أكثر من 1.6 مليون دولار من ممتلكات الديكتاتور أوجوستو بينوشيه، فيما أدان ثلاثة عسكريين متقاعدين لتورطهم في جريمة اختلاس أموال عامة معروفة باسم "قضية ريجز".

وذكرت مصادر قضائية أن المحكمة العليا أمرت بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات على العسكريين جابرييل بيرجارا سيفوينتس وخوان ريكاردو ماكليان بيرجارا وإيوخينيو كاستيو كاديث لتورطهم في جرائم اقتصادية.

وسيتوجب أيضا على كل من ماكليان وكاستيو دفع غرامة تبلغ أكثر من 525 ألف بيزو تشيلي بقليل (نحو 790 دولار).

من جهة أخرى، كانت أرملة بينوشيه، لوثيا إريارت، قد تقدمت بطلب لإلغاء أمر مصادرة أموال زوجها الراحل.

ويشار إلى أن دراسة قامت بها جامعة تشيلي في عام 2010 قد أوضحت أن ثروة بينوشيه تتجاوز 21.32 مليون دولار، 17.86 مليون منها بلا تبرير حسابي.

وكان التحقيق القضائي قد بدأ في عام 2004 بعد أن كشفت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي عن وجود حسابات سرية في بنك ريجز بالولايات المتحدة ومؤسسات مالية أخرى.

وجاء الكشف في ظل التحقيقات المفتوحة على خلفية هجمات 2001 في برجي التجارة والبنتاجون.

وعند وفاته في دجنبر 2006 كان بينوشيه محكوما عليه في "قضية ريجز" بتهمة الغش الضريبي وتزوير جوازات سفر، ومتورطا في جريمة اختلاس أموال عامة.

وبصدور حكم اليوم، وبعد 14 عاما من اندلاع فضيحة حسابات بنك ريجز، أغلقت المحكمة العليا القضية تماما.