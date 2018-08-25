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مصرع 18 شخصا في حريق بفندق شمال الصين
لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 19 أخرون اليوم السبت في حريق اندلع بفندق بمدينة هاربين الواقعة شمال شرقي الصين، بحسب ما أوردته قناة (سي سي تي في) المحلية.
ونشب الحريق الساعة 04:36 ت م (20:36 ت غ) في فندق "بيلونج هوتسبرينج ليجر" لأسباب لم تتضح حتى الآن، وعمل أكثر من 100 رجل إطفاء على مدار ثلاث ساعات لاحتواء النيران.
وأكدت السلطات الصينية أنه تم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، مشيرة إلى أن المصابين تم نقلهم للمستشفى من أجل تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وفي الصور التي نشرتها قناة (سي سي تي في) المحلية، ظهرت العديد من منشآت الفندق متفحمة تماما.
يشار إلى أن مدينة هاربين، عاصمة مقاطعة هيلونجيانج الواقعة في أقصى شمال البلاد على الحدود مع روسيا، تعرف باستضافتها في الشتاء لمهرجان الثلج والجليد الذي يضم مئات المنحوتات الجليدية الضخمة بأشكال مختلفة.