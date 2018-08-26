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كُتّاب وآراء
رشاوى تورط رئيسين سابقين أمام قضاء الأرجنتين
أفاد القضاء الأرجنتيني بأن الرئيسين السابقين نيستور كيرشنر (2003-2007) وكريستينا فرنانديز (2007-2015)، إلى جانب وزير التخطيط السابق، خوليو دي فيدو، هم "المستفيدون الرئيسيون" من شبكة الرشى المزعومة أثناء ولايتيهما.
وجاءت هذه التحقيقات، التي أسفرت حتى الآن عن اعتقال العديد من رجال الأعمال ومسؤولين سابقين، بعدما خرجت إلى النور وثائق كتبها قبل عقد من الزمان، أوسكار سينتينو، سائق دي فيدو ويزعم فيها أنه كان يحمل حقائب مليئة بالأموال لمسئولين حكوميين قريبين من فرنانديز وزوجها الرئيس الراحل، كيرشنر.
وتشير هذه الوثائق إلى وجود "منظمة إجرامية" مشكلة من مسؤولين حكوميين كانوا يعملون تحت إدارة كيرشنر -الذي توفى عام 2010- وأرملته فرنانديز ووزير التخطيط السابق، على الأقل بين عامي 2008 و2015.