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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تدين بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة

فرنسا تدين بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة

فرنسا تدين بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة
هسبريس - قدس برس
السبت 25 غشت 2018 - 23:49

أدانت فرنسا قرار حكومة الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، "إن هذه القرارات، وكذلك عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في المنطقة ج، ولا سيما في (إي 1)، هي جزء من الاستراتيجية نفسها التي تهدد بشكل مباشر جدوى قيام دولة فلسطينية مستقبلية".

وأضافت "تدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذه القرارات والتخلي عن استراتيجية الاستعمار (الاستيطان) هذه من أجل الحفاظ على حل الدولتين".

وكانت القناة العاشرة العبرية، قد أفادت بأن بلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية بأماكن مختلفة في المدينة المحتلة.

وبيّنت القناة العبرية، بأن بلدية الاحتلال توصلت إلى اتفاق مع "سلطة أراضي إسرائيل" لبناء 20600 وحدة في أرجاء القدس؛ بينها 12600 وحدة جديدة، و8 آلاف أخرى في إطار تجديد الأحياء القائمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زكرياء المغربي الأحد 26 غشت 2018 - 00:08
الكيان الصهيوني المحتل وبدعم من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تستمر في سياسة بناء المستوطنات الصهيونية وإسرائيل تستغل صمت العرب لذلك وتخرق القوانين والتشريعات الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي يجب فرض العقوبات على إسرائيل لكي تحترم القانون الدولي والكف عن قتل المتظاهرين السلميين الفلسطينيين الذين يطالبون بحق العودة وكسر الحسار على غزة
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2 - سلام الصويري الأحد 26 غشت 2018 - 00:26
الغرب المنافق يكتفي بالتنديد فقط خوفا من رعب لوبي اسراءيل لانها تسيطر على كل المجالات في الدول الغربية منها فرنسا التي لا ينفك رؤساءها في التمجيد والانحناء لحكام اسراءيل وفِي كل مناسبة والدليل هو خطاب روساء فرنسا في مناسبة حفل الكريف الذي يقام كل سنة في فرنسا والذي يجمع كل اقوياء اليهود الفرنسيين .
انه النفاق الفرنسي المعروف
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