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كُتّاب وآراء
فرنسا تدين بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة
أدانت فرنسا قرار حكومة الاحتلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، "إن هذه القرارات، وكذلك عمليات الهدم والإخلاء التي تؤثر على السكان الفلسطينيين في المنطقة ج، ولا سيما في (إي 1)، هي جزء من الاستراتيجية نفسها التي تهدد بشكل مباشر جدوى قيام دولة فلسطينية مستقبلية".
وأضافت "تدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى إعادة النظر في هذه القرارات والتخلي عن استراتيجية الاستعمار (الاستيطان) هذه من أجل الحفاظ على حل الدولتين".
وكانت القناة العاشرة العبرية، قد أفادت بأن بلدية الاحتلال في القدس صادقت على بناء عشرات آلاف الوحدات الاستيطانية بأماكن مختلفة في المدينة المحتلة.
وبيّنت القناة العبرية، بأن بلدية الاحتلال توصلت إلى اتفاق مع "سلطة أراضي إسرائيل" لبناء 20600 وحدة في أرجاء القدس؛ بينها 12600 وحدة جديدة، و8 آلاف أخرى في إطار تجديد الأحياء القائمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
انه النفاق الفرنسي المعروف