لعبة تتسبب في إغلاق "باب الأسباط" بالقدس

هسبريس - قدس برس

أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، منطقة باب الأسباط (أحد أبواب البلدة القديمة) في القدس المحتلة بدعوى اشتباهها بـ "جسم غريب" في المكان.

وأفاد الناشط الصحفي أحمد البديري لـ "قدس برس"، بأن قوات من الشرطة الإسرائيلية أغلقت جميع الطرق المؤدية لباب الأسباط بسبب وجود "جسم مشبوه".

وأوضح البديري، أن قوات الاحتلال منعت جميع الفلسطينيين والأجانب من الوصل للمنطقة أو المرور منها، واستدعت طاقم هندسة متخصص لفحص الجسم الغريب؛ قبل أن يتبين بأنه "لعبة".