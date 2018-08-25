24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- غلاء الأسعار
- تطوير لقاح يحمي من سلالات الإنفلونزا المتعددة
- مسؤولة أممية تدعو إلى وقف القتال في اليمن
- قانون التجنيد يقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة
المغرب يُشدد المُراقبة على المواد المستوردة المُعَدة لتغذية الحيوانات (5.00)
يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين (4.88)
العفو عن بارونات المخدرات يضع البوليساريو أمام فوهة الانتقادات (4.00)
العبودية الحديثة تتمدد .. ألمانيا تتحول إلى "بيت دعارة أوروبا" (2.33)
- يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين - (123)
- هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟ - (101)
- الصيف وتزامن الأعياد الوطنية والدينية وراء فراغ "شبابيك الأبناك" - (62)
- الملك محمد السادس يعين مسؤولين كِبارا وولاة وعمالا جددا - (62)
- رصيف الصحافة: حذف حقيبة أفيلال يهدّد بتفجير الأغلبية الحكومية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بركان "جبل النار" يثور مجددا في جزيرة صقلية
ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن نشاط بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية (جنوب)، تجدد في الأيام الأخيرة، حيث ثار مساء أمس الجمعة، وأطلق أعمدة من الرماد والحمم.
وأضافت نقلا عن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا أن البركان الذي كان عاود الثوران في البداية في أواخر يوليوز الماضي، استعاد نشاطه كاملا مساء أمس الجمعة بإطلاق الحمم المشتعلة على ارتفاع يصل إلى 150 مترا بشكل شبه مستمر.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نشاط البركان مستمر، وتنطلق أعمدة من الرماد في الهواء على ارتفاع مئات الأمتار فوق الفوهة.
ولم ترد تقارير عن قيام السلطات المحلية بعمليات إجلاء من بلدات تقع في منحدرات جبل إتنا، كما ان الساكنة ليست مهددة بالخطر .
يشار إلى أن جبل إتنا، أو جبل النار، الذي يقع على الساحل الشرقي من صقلية، يعتبر أكبر البراكين النشطة في أوروبا، إذ يرتفع بنحو 3326 مترا، وأنشطها في العالم.