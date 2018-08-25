بركان "جبل النار" يثور مجددا في جزيرة صقلية

هسبريس - متابعة

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن نشاط بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية (جنوب)، تجدد في الأيام الأخيرة، حيث ثار مساء أمس الجمعة، وأطلق أعمدة من الرماد والحمم.

وأضافت نقلا عن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا أن البركان الذي كان عاود الثوران في البداية في أواخر يوليوز الماضي، استعاد نشاطه كاملا مساء أمس الجمعة بإطلاق الحمم المشتعلة على ارتفاع يصل إلى 150 مترا بشكل شبه مستمر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نشاط البركان مستمر، وتنطلق أعمدة من الرماد في الهواء على ارتفاع مئات الأمتار فوق الفوهة.

ولم ترد تقارير عن قيام السلطات المحلية بعمليات إجلاء من بلدات تقع في منحدرات جبل إتنا، كما ان الساكنة ليست مهددة بالخطر .

يشار إلى أن جبل إتنا، أو جبل النار، الذي يقع على الساحل الشرقي من صقلية، يعتبر أكبر البراكين النشطة في أوروبا، إذ يرتفع بنحو 3326 مترا، وأنشطها في العالم.