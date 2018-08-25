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الرئيسية | خارج الحدود | بركان "جبل النار" يثور مجددا في جزيرة صقلية

بركان "جبل النار" يثور مجددا في جزيرة صقلية

بركان "جبل النار" يثور مجددا في جزيرة صقلية
هسبريس - متابعة
السبت 25 غشت 2018 - 16:15

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن نشاط بركان جبل إتنا في جزيرة صقلية (جنوب)، تجدد في الأيام الأخيرة، حيث ثار مساء أمس الجمعة، وأطلق أعمدة من الرماد والحمم.

وأضافت نقلا عن المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين في إيطاليا أن البركان الذي كان عاود الثوران في البداية في أواخر يوليوز الماضي، استعاد نشاطه كاملا مساء أمس الجمعة بإطلاق الحمم المشتعلة على ارتفاع يصل إلى 150 مترا بشكل شبه مستمر.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن نشاط البركان مستمر، وتنطلق أعمدة من الرماد في الهواء على ارتفاع مئات الأمتار فوق الفوهة.

ولم ترد تقارير عن قيام السلطات المحلية بعمليات إجلاء من بلدات تقع في منحدرات جبل إتنا، كما ان الساكنة ليست مهددة بالخطر .

يشار إلى أن جبل إتنا، أو جبل النار، الذي يقع على الساحل الشرقي من صقلية، يعتبر أكبر البراكين النشطة في أوروبا، إذ يرتفع بنحو 3326 مترا، وأنشطها في العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Berkani Holand السبت 25 غشت 2018 - 16:45
خلعتوني، كايحساب لي هادشي فبركان
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-5
2 - berkan السبت 25 غشت 2018 - 17:00
هاد بركان ديال طاليان ماشي المغريب
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0
3 - عبدالرحمان السبت 25 غشت 2018 - 17:04
نسال الله سبحانه وتعالى اللطف فلاراد لقض الله وقدره يقول الله تعالى في كتابه الحكيم (ومانرسل بالايات الا تخويفا ) .(وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سبحان الله الذي اتقن كل شيء ) .( سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ) صدق الله العظيم .
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