24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:53
|13:35
|17:09
|20:07
|21:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيلم "دوار البوم" .. الانقلاب العسكري ليس نضالا في المغرب
- عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم
- غلاء الأسعار
- تطوير لقاح يحمي من سلالات الإنفلونزا المتعددة
- مسؤولة أممية تدعو إلى وقف القتال في اليمن
المغرب يُشدد المُراقبة على المواد المستوردة المُعَدة لتغذية الحيوانات (5.00)
يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين (4.88)
العفو عن بارونات المخدرات يضع البوليساريو أمام فوهة الانتقادات (4.00)
العبودية الحديثة تتمدد .. ألمانيا تتحول إلى "بيت دعارة أوروبا" (2.50)
- يساريون يربطون التجنيد الإجباري بـ"تأديب المحتجين" وإلهاء العاطلين - (126)
- هل دفعت تهديدات البوليساريو المغرب إلى إعادة التجنيد الاجباري؟ - (108)
- الصيف وتزامن الأعياد الوطنية والدينية وراء فراغ "شبابيك الأبناك" - (66)
- فقدان الأمل في جمهورية الوهم يدفع شباب البوليساريو إلى "الحريك" - (55)
- رصيف الصحافة: حذف حقيبة أفيلال يهدّد بتفجير الأغلبية الحكومية - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رئيس إيران: طهران ستهزم العقوبات الأمريكية
دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني شعب بلاده لمزيد من الوحدة وقال إنه ليس لديه شك في أن الأمة ستنتصر أمام العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية.
وطالب روحاني الإيرانيين بأن يبقوا متحدين ضد مؤامرات الأعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة، وبالاستمرار على نهج مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، روح الله الخميني.
وقال الرئيس الإيراني أثناء زيارته لضريح الخميني جنوبي طهران، إن "إتباع نهج الإمام في ظل الظروف الراهنة هو السبيل للنجاة وتخطي الصعوبات"، معتبرا "الوحدة والإنسجام جسرا لتجاوز المشكلات"، وفقا لما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا).
وأكد روحاني أن حكومته ستقوم بكل ما في وسعها للحد من تأثير العقوبات الأمريكية، مضيفا "نحن مدركون لحجم الآلم والمعاناة والمشكلات التي يعاني منها الشعب، ونضع كل جهودنا للتخفيف من حدة هذه المشكلات وليس لدينا أي شك في أن النصر في النهاية سيكون لأمتنا على الأعداء".
وأعلنت واشنطن في ماي الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة) وقررت فرض عقوبات جديدة ضد طهران.
ودخلت الدفعة الأولى من هذه العقوبات حيز التنفيذ في غشت الجاري ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الدفعة الثانية التي ستطول قطاع الطاقة، في نونبر القادم.
وظهر تأثير هذه الحزمة الأولى من العقوبات بشكل ملحوظ وساهمت بشكل كبير في تدهور جودة المعيشة للإيرانيين.