رئيس إيران: طهران ستهزم العقوبات الأمريكية

هسبريس - إفي

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني شعب بلاده لمزيد من الوحدة وقال إنه ليس لديه شك في أن الأمة ستنتصر أمام العقوبات المفروضة من جانب الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية.

وطالب روحاني الإيرانيين بأن يبقوا متحدين ضد مؤامرات الأعداء مثل إسرائيل والولايات المتحدة، وبالاستمرار على نهج مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران، روح الله الخميني.

وقال الرئيس الإيراني أثناء زيارته لضريح الخميني جنوبي طهران، إن "إتباع نهج الإمام في ظل الظروف الراهنة هو السبيل للنجاة وتخطي الصعوبات"، معتبرا "الوحدة والإنسجام جسرا لتجاوز المشكلات"، وفقا لما نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا).

وأكد روحاني أن حكومته ستقوم بكل ما في وسعها للحد من تأثير العقوبات الأمريكية، مضيفا "نحن مدركون لحجم الآلم والمعاناة والمشكلات التي يعاني منها الشعب، ونضع كل جهودنا للتخفيف من حدة هذه المشكلات وليس لدينا أي شك في أن النصر في النهاية سيكون لأمتنا على الأعداء".

وأعلنت واشنطن في ماي الماضي انسحابها من الاتفاق النووي الموقع في 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (بريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا والولايات المتحدة) وقررت فرض عقوبات جديدة ضد طهران.

ودخلت الدفعة الأولى من هذه العقوبات حيز التنفيذ في غشت الجاري ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الدفعة الثانية التي ستطول قطاع الطاقة، في نونبر القادم.

وظهر تأثير هذه الحزمة الأولى من العقوبات بشكل ملحوظ وساهمت بشكل كبير في تدهور جودة المعيشة للإيرانيين.