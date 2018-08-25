قوافل الحجاج تتوافد على المدينة المنورة لزيارة قبر النبي ﷺ

هسبريس من الرباط

تواصل قوافل حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، توافدها على المدينة المنورة، بعدما أنهى جميع الحجاج أمس مناسكهم بإتمامهم رمي الجمرات الثلاث، وطواف الوداع في مكة المكرمة.

وكان نحو مليون و600 ألف حاج متعجل أتموا أول أمس مناسكهم، وتوجه العديد منهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يحرص من قدم منهم مباشرة إلى مكة المكرمة على زيارة قبر الرسول، والصلاة في المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء، وزيارة بعض المساجد والمواقع التاريخية في طيبة الطيبة.

وكثفت السلطات السعودية من إجراءاتها لتسهيل حركة تفويج الحجاج من مكة إلى المدينة، حيث تأهبت مختلف القطاعات الحكومية لاستقبال زوار المدينة المنورة في مختلف المنافذ المؤدية إليها جوا وبرا، في وقت أعلنت فيه السلطات السعودية نجاح موسم الحج للعام 1439 هـ.

وقال أكد أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، في وقت سابق، نجاح موسم الحج الحالي "بفضل منظومة الخدمات والتسهيلات التي وفرتها المملكة لتمكين ضيوف الرحمان من أداء نسكهم بيسر"، ومنها تجنيد أزيد من 250 ألف مدني وعسكري لخدمة الحجيج طوال أيام موسم الحج الحالي.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية "خلو موسم الحج الحالي من الأوبئة أو الأحداث ذات الأثر على الصحة العامة"، مؤكدة نجاح خطط الحج الصحية لهذا الموسم، والتي تركزت على الخصوص حول الوقاية من ضربات الحرارة، والوقاية من الأمراض المعدية، وتوعية الحجاج بأهمية الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة الخاصة بخطط التفويج وتنظيمات الحشود لتفادي الإصابات والاجهاد الحراري.

ويذكر أن رحلات العودة للحجاج المغاربة البالغ عددهم 32 ألف حاج، ستنطلق من 27 غشت إلى غاية 15 شتنبر المقبل.

وبلغ عدد حجاج بيت الله الحرام، لموسم الحج الحالي، مليونين و371 ألفا و675 حاجا وحاجة، منهم مليون و758 ألفا و722 من خارج السعودية، و612 ألفا و613 من داخل المملكة، حسب إحصائيات رسمية سعودية.