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كُتّاب وآراء
"أحذية أطفال" تستقبل بابا الفاتيكان في إيرلندا
تظاهر المئات وسط عاصمة إيرلندا، دبلن، السبت، بالتزامن مع زيارة يجريها البابا فرنسيس، على خلفية فضائح اعتداءات جنسية بحق أطفال، عصفت بالكنيسة الكاثوليكية في البلاد.
وذكر موقع "يورو نيوز" الأوروبي أن المتظاهرين، وبينهم ضحايا اعتداءات جنسية من رجال الدين، تجمعوا على طول شوارع وسط دبلن، وهم يعلقون أحذية أطفال حول أعناقهم، ويلوحون بأعلام "قوس قزح" (شعار المثلية الجنسية).
ووصل البابا فرنسيس اليوم إلى إيرلندا في زيارة تستمر يومين.
وبهذا الخصوص، قال رئيس الوزراء، ليو فاردكار، الذي أصبح العام الماضي أول زعيم مثلي للبلاد: "ما زالت الكنيسة الكاثوليكية جزءًا من مجتمعنا إلى حد كبير، لكن ليس في القلب منه كما كانت قبل 40 عامًا".
وأضاف، في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أصبحت إيرلندا مكانا مختلفا جدا خلال الأربعين عاما الماضية، وعلاقتنا بالكنيسة تغيرت بسبب ما تم اكتشافه من انتهاكات جنسية تعرض لها أطفال".
وكشفت سلسلة تحقيقات حكومية، بين عامي 2005 و2014، عن إساءة معاملة قاصرين من طرف قساوسة في مناطق مختلفة من إيرلندا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1. انهيار دور الكنيسة في حياة المواطنين
2. رئيس ارلندا مثلي
خلاصة: انتصار الإنسانية على الدين
أمنية: نتمنى ان يحدث نفس الشيء في المغرب لكي نتخلص من قبضة رجال الدين الذين تدعمهم قريش السعودية