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الرئيسية | خارج الحدود | اليابان تخطط لإطلاق "السيارة الطائرة" سنة 2020

اليابان تخطط لإطلاق "السيارة الطائرة" سنة 2020

اليابان تخطط لإطلاق "السيارة الطائرة" سنة 2020
هسبريس - متابعة
السبت 25 غشت 2018 - 18:49

أطلقت اليابان أعمال مشروع سيارة طائرة تخطط لإطلاقها بالأسواق عام 2020.

ومن المرتقب أن تعدّ 20 شركة متنوعة بينها "أوبر"، والخطوط الجوية اليابانية، و"إيرباص"، و"بوينغ"، و"إن إي سي" و"تويوتا" و"إيه إن إيه" و"ياماتو"، خارطة طريق لأعمال المشروع، وفق وسائل إعلام يابانية.

وذكرت أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، خصصت ميزانية بقيمة 40.4 مليون دولار، بهدف دعم القطاع الخاص من أجل صناعة بطارية ومحرك ومعدات أخرى للسيارة الطائرة للعام المقبل.

وتهدف اليابان لإطلاق سيارتها الطائرة في الأسواق عام 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - أستاذ السبت 25 غشت 2018 - 19:10
سييير على الناس فين وصلات .. حنا باقين معرفناش اللغة الأساسية للدراسة واش العربية ولا الشينوية ..
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55
2 - مصطفى السبت 25 غشت 2018 - 19:27
الحياة كفاح واجتهاد.كلما اجتهد الإنسان في العلم.والابتكار.يعيش يوم جديد.....من قوله تعالى..يا معشر الجن والإنس اني استطعتم ان تنفذوا من أقطار السموات والارض فانفدوا لا تنفذون إلا بسلطان.....
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24
3 - بلحسن السبت 25 غشت 2018 - 19:39
لا شك في أن أول زبون للسيارة سيكون المغرب وذلك لاستعمالها من طرف المقدمين والشيوخ حتى يسيطروا على الطايرة قبل النازلة !
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11
4 - موخ السبت 25 غشت 2018 - 19:44
مشاءالله الناس فين وصلات وحنا باقين متخلفين وكثرة الإجرام والمشرملين وغياب الأمن هناك مدن في المغرب يوميا القتل مثل فاس اللهم الطف ببلدنا
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16
5 - إلى استاذ السبت 25 غشت 2018 - 19:46
احد عوامل الحضارة والتقدم العلمي الياباني هو الاعتزاز بلغتهم مع انها من اصعب اللغات الا انهم طوعوها لتجاري العصر ، اما أنت او امثالك فترفضون لغة القرآن وتحاولون نفخ الحياة في لغة ميتة لا تراث لها ، من رأى الشعب المغربي صغاره وكباره عندما يتراسلون في وسائل التواصل الاجتماعي ويكتبون الكلمات العربية بحروف لاتينية ومن رأى المخزن والأبناك وجميع مؤسسات الدولة تعتمد اللغة الفرنسية وكأن المغرب مقاطعة فرنسية عرف انكم لن تقوم لكم قائمة ولو بعد الف سنة
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6
6 - بدون تعليق السبت 25 غشت 2018 - 19:49
السكات احسن و لا حول ولا قوة الا بالله.لا مجال للمقارنة.
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9
7 - عربي السبت 25 غشت 2018 - 19:54
وما بالنا نحن ؟ تعليمنا سيمكننا "أن شاءالله " من سبق اليابانيين في اختراعهم هاذا. المخابرات الصهيونية تعمل من أجل طمس هوية وقيم الشعوب العربية. وذلك عبر اختراقهم لمناهج التعليم. لم نعد نفكر على مستوى البعيد و لا المتوسط. صارت فكرنا و مخيلتنا مقيدين بمشاكل فارغة .
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4
8 - نورمان السبت 25 غشت 2018 - 19:55
قمر محمد السادس لها بالمرصاد ان تطيرت وطارات وتجاوزت الحدود
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7
9 - momo السبت 25 غشت 2018 - 20:05
chez nous on apas encore trouvé un gouvernement qui combat la corruption et installe un ordre adéquat pour qu'on peut l'appeler un état ;ilmanque de tout ni sécurité ,ni justice ,ni hôpitaux ,ni école on est pas bp différent de la nouvelle guinée
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1
10 - azedine السبت 25 غشت 2018 - 20:12
leur savants inventent des voitures volantes
nos savants regardent la lune pour savoir quand commence le Ramadan
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0
11 - bravo السبت 25 غشت 2018 - 20:15
اودي قاليك المغرب ينقب على الغاز باش يدير لاباس بحالو بحال الدول النفطية وهاد اليبانيين ينقبو في عقول الشباب ديالهم عارفين المادة الخامة تماك فين كاينة خودو مثال من الدول اللي تعتمد على النفط تتشري كلشي جاهز وتتعتمد على ثروة تتخرج من الارض يعني متيبدلو حتى جهد فكري اما شباب وشابات اليابان عندهم النفط في مخوخهوم ويستخرجو اللب دياله باش يعطو امل لانسانية باللي باقي الخير والبركة في عقل شي وحدين اللي مابغاوش ينقبو في عقولهم هاد الناس بحالنا بحالهم تيخدمو عشرة في مائة في مخهم وتسعين في المئة من المخ مرتاحة والمشكل عند عريبان ديك عشرة في المائة ديال المخ فين مشات ليهم, دابا هادوك اعلم الله اش غادي يخترعو الى خدمو ديك تسعين في المائة من مخهم !!!
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