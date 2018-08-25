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كُتّاب وآراء
اليابان تخطط لإطلاق "السيارة الطائرة" سنة 2020
أطلقت اليابان أعمال مشروع سيارة طائرة تخطط لإطلاقها بالأسواق عام 2020.
ومن المرتقب أن تعدّ 20 شركة متنوعة بينها "أوبر"، والخطوط الجوية اليابانية، و"إيرباص"، و"بوينغ"، و"إن إي سي" و"تويوتا" و"إيه إن إيه" و"ياماتو"، خارطة طريق لأعمال المشروع، وفق وسائل إعلام يابانية.
وذكرت أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، خصصت ميزانية بقيمة 40.4 مليون دولار، بهدف دعم القطاع الخاص من أجل صناعة بطارية ومحرك ومعدات أخرى للسيارة الطائرة للعام المقبل.
وتهدف اليابان لإطلاق سيارتها الطائرة في الأسواق عام 2020.
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تعليقات الزوّار (11)
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