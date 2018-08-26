انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل"

هسبريس - متابعة

بدأت سلطات كوريا الجنوبية تحقيقا مع فرع شركة (غوغل) في البلد الآسيوي إزاء الإجراءات التجاوزية المحتملة التي يتخذها عملاق محركات البحث مع شركات ألعاب الفيديو، طبقا لما ذكرته وكالة (يونهاب).

وأجرت لجنة التجارة العادلة في كوريا الجنوبية تحقيقات خلال ثلاثة أسابيع في مقر الشركة بالعاصمة سيول، أمام شكوك بشأن قيام (غوغل كوريا) بإجبار شركات ألعاب إلكترونية كورية جنوبية على إطلاق ألعابها على منصة (غوغل بلاي) حصريا.

وجاء التحقيق المذكور بعد أن جمعت السلطات الكورية الجنوبية في أبريل شهادات من شركات ألعاب الفيديو للهواتف المحمولة حول القضية نفسها، حسبما نقلت (يونهاب) عن مصادر من لجنة التجارة العادلة.

ومع ذلك، امتنعت اللجنة عن إبداء أي تعليق رسمي في هذا الصدد، شأنها شأن فرع (غوغل).

يشار إلى أن (غوغل) كانت محلا لعدة تحقيقات على خلفية ممارسات ضد التنافسية في عدة دول، وفرض على الشركة مؤخرا دفع غرامة هي الأكبر من جانب المفوضية الأوروبية لخرقها قانون التنافسية في السوق، بقيمة 4.343 مليارات يورو في يوليوز الماضي.