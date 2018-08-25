روسيا تستعرض أسلحتها الجديدة أمام العالم

هسبريس - إفي

استعرضت روسيا أسلحتها الجديدة أمام العالم في معرض دولي تأثر بالعقوبات الأمريكية وحضره ممثلون عن دول حليفة لقصر الكرملين مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية.

وأكد الجنرال رومان كورديوكوف في جناح المعارض "باتريوت" بوزارة الدفاع بضواحي العاصمة موسكو لوكالة (إفي) "روسيا ليس لديها ما تخفيه. نستعرض إنجازاتنا. نحن منفتحون على نظرائنا الأجانب".

وبعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتلاك روسيا أسلحة نووية "لا تقارن" يمكنها بلوغ أي منطقة في العالم، أثار معرض "أرميا" العام الجاري توقعات كبيرة.

ويشارك أكثر من 100 ألف خبير أجنبي في المعرض لرؤية 36 قطعة عسكرية جديدة تقدمها روسيا في هذه النسخة.

وتعد روسيا ثاني مصدر عالمي للأسلحة بعد الولايات المتحدة.

وتعد وفود من الدول الأسيوية مثل الصين والهند وإيران بمثابة العملاء المعتادين لصناعة الأسلحة الروسية كما وجد أيضا عملاء عرب وأفارقة وأوروبيون.

وفي أمريكا اللاتينية، تغيب عن هذا المعرض فنزويلا التي تعد أكبر مستورد للأسلحة الروسية في القارة والتي لم تحضر العام الجاري بسبب الاضطراب السائد في البلاد.

ويبرز بين مستجدات المعرض دبابة "بوك ام3" المجهزة بصواريخ متوسطة المدى ومنظومة "ديريفاستيا بي في او" الصاروخية القادرة على اسقاط طائرات ومروحيات وصواريخ كروز وطائرات بدون طيار.

وتقدر شركة "روسوبورونيكسبورت" الحكومية المحتكرة لتجارة السلاح حجم العقود التي ستوقع خلال المعرض بأكثر من 20 مليار دولار تنضم إليها طلبيات من دول اسيوية وافريقية ولاتينية.

ونددت روسيا بالضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على بعض الدول لشراء أسلحة أمريكية بدلا من الأسلحة الروسية.