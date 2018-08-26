مقتل 10 من "داعش" في عملية عسكرية بالموصل

هسبريس - متابعة

لقى عشرة من مسلحي تنظيم "داعش" مصرعهم، السبت، في عملية أمنية للقوات العراقية في جنوب الموصل (شمال العراق)، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم مركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات العراقية المشتركة، في بيان "قامت شرطة مدينة نينوى بمساعدة الدعم الجوي لقوات التحالف الدولي بعملية عسكرية استهدفت عناصر داعش الإرهابية".

وأضاف المصدر "لقى عشرة عناصر إرهابية حتفهم خلال العملية التي نفذت في منطقة (المغر) التابعة لناحية الشورة (50 كم) جنوب مدينة الموصل".

وتعتبر مدينة الموصل عاصمة تنظيم "داعش" في العراق، حيث أعلن زعيم الجماعة أبو بكر البغدادي "الخلافة" في عام 2014 ، والتي امتدت بعد ذلك إلى سوريا والعراق.

وما زالت العديد من المدن العراقية تشهد تفجيرات وهجمات مسلحة وذلك لوجود خلايا تابعة لمسلحي تنظيم (داعش) تنشط في هذه المدن.