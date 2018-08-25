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الرئيسية | خارج الحدود | الجزائر تسجل حالة وفاة ثانية جراء الكوليرا.. والسبب نبع مياه

الجزائر تسجل حالة وفاة ثانية جراء الكوليرا.. والسبب نبع مياه

الجزائر تسجل حالة وفاة ثانية جراء الكوليرا.. والسبب نبع مياه
هسبريس – أ.ف.ب
السبت 25 غشت 2018 - 20:50

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في حصيلة جديدة، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة ثانية وإصابة 46 شخصاً بالكوليرا منذ مطلع غشت، وقد امتدّ هذا المرض إلى منطقة إضافية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه حسب التحاليل الأخيرة "تم تأكيد 46 حالة كوليرا ضمن 139 حالة تم استقبالها في المستشفيات منذ 7 غشت 2018". ولم يتمّ تسجيل أي حالة كوليرا في الجزائر منذ 1996، في حين يعود آخر وباء إلى عام 1986.

وسجلت الحصيلة السابقة لموجة الكوليرا الحالية، التي أُفِيدت بها وكالة فرانس برس، الجمعة، 41 حالة كوليرا، بينها وفاة واحدة من أصل 88 حالة غير مؤكدة، موزعة بين العاصمة وثلاث ولايات محاذية.

وأعلنت الوزارة، السبت، وفاة مريض ثان بسبب الكوليرا في ولاية بليدة (50 كيلومتراً جنوب العاصمة) حيث تم تأكيد 25 حالة.

وحسب الوزارة، تم تسجيل حالة واحدة مؤكدة في ولاية المدية، وحالة واحدة مشكوك فيها في عين الدفلى. وتقع هاتان المنطقتان، على التوالي، على بعد ثمانين ومائة كيلومتر جنوب غرب العاصمة، وهما متاخمتان لولايتي بليدة وتيبازة (70 كيلومترا غرب العاصمة) حيث تم تسجيل غالبية الإصابات.

وتم رصد ثلاث حالات أيضاً في ولاية البويرة على بعد مائة كيلومتر جنوب شرق العاصمة.

وحسب الوزارة، فإن "التحقيقات والتحريات الوبائية التي تقوم بها مصالح الصحة (...) تؤكد وجود جرثومة الكوليرا" في نبع مياه بولاية تيبازة حيث تم تأكيد 12 حالة.

وأضافت الوزارة أنه "تم إثبات تلوث" النبع و"مُنع استهلاك" مياهه.

وكانت السلطات الصحية استبعدت انتقال الكوليرا بالمياه، مرجّحة احتمال "غياب شروط النظافة في بعض المواد المستهلكة".

وأكدت شركة "الجزائرية للمياه" أن "المياه المنزلية صالحة للشرب ولا داعي للتخوف من استهلاكها"، في الوقت الذي انتشرت في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي رسائل محذرة وداعية إلى التوقف عن شرب تلك المياه.

وانتقدت وسائل إعلام جزائرية عديدة تأخر السلطات في إعلان ظهور وباء الكوليرا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - ر - ا زاوية الشيخ السبت 25 غشت 2018 - 20:55
اللهم لطف بأهلنا فالجزائر وسائر بلاد المسلمين
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102
2 - amek السبت 25 غشت 2018 - 21:07
ما عساي القول :"الله يحد البأس".
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76
3 - mosi. السبت 25 غشت 2018 - 21:08
رحم الله الموتى و اشفى المرضى و كفى الله الشعب الجزائري من كل شر وحفظه من الأوبيئة و الامراض.
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78
4 - م ع السبت 25 غشت 2018 - 21:12
في مخيمات تندوف و في الولايات الصحراوية ماتوا الآلاف و يتم التخلص من جثت الموتى عبر حرقها. لا توجد مستشفيات و نعيش في حصار و لا يوجد ماء. هناك إنتقال للوباء لشمال موريتانيا من الجزائر.
مند أن سلمت فرنسا صحرائنا للجزائر سنة 1967 و نحن نعاني الإحتلال الجزائري.
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26
5 - الابواب مغلقة السبت 25 غشت 2018 - 21:13
ا لجزائر تلتهب: الكوليرا تلتهم وتضرب..لم يعرفوا من اين..حتي بحمرون وقمل في انتشار طاحن...بل خرج وزيرهم بلعباس ليؤكذ ان الجزائر افضل من السويد وكنذا..وجب احكام الحدود...ومنع طائرات القادمة من الجزائر..الارقام مهولة ومستشفيات مكتضة ناهيك عن اكوام من الموتي غير معلن عنها حسب اذاعة تونسية....
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17
6 - مواطن من المهجر السبت 25 غشت 2018 - 21:15
اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين

دعائي لأشقائنا في الجزائر : اللَّهُمَّ ربَّ النَّاسِ ، أَذْهِب الْبَأسَ ، واشْفِ ، أَنْتَ الشَّافي لا شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفاءً لا يُغَادِرُ سقَماً

وأتمنى أن يكتشفوا سبب هذا المرض ويتعاونوا كل الدول المجاورة لمحاربته قبل انتشاره
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39
7 - oujdi السبت 25 غشت 2018 - 21:17
الله يشافي المرضى و يرحم الموتى
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31
8 - موحا موركان السبت 25 غشت 2018 - 21:18
متمنيا بمناسبة أيام العيد هاته بالصحة والسلامة و الهناء للشعب الجزائري الشقيق من أخيكم في شرق المغرب راجيا من حكام الجارة بأن يكفوا عن معاكسة المغرب وينكبوا على هموم شعبهم لكي نبني معا مغربا موحدا خاليا من الجهل والبطالة والأمراض.
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17
9 - Salamat السبت 25 غشت 2018 - 21:24
الحمد لله على غلق الحدود مع الجزائر.
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2
10 - البقالي ثهامي السبت 25 غشت 2018 - 21:24
مشاكل المغرب اعوص واكثر من كوليرا الجزاءير ........القطار القادم من فاس اتجاه البيضاء وبضبط قبل قليل توقف عند خروجه من مدينة مكناس بسبب تسيب بعض صلاكيط اوباش مجرمين اشعلو نار في احدى العربات هد لمغضوب عليهم....خاصهم السجن المؤبدوالكرفي والاشغال شاقه ام تجنيد بزاف عليهم وعلى امثالهم من لخونه ولمتزقه والفسدين من ناهبي المال العام والاحزاب الكرطونيه التي تحكم لبلاد اوصلت المغاربه لي هد الحاله هوما يخدمو ولادهم وشغب يتقاتل بعصه بعض بالبطاله الاجرام غلاء المعيشة والمحروقات وطريق سيار ارتفعت كلفت نقل والمعيشه وخوصصة تعليم ولستشفاء ام الكوليرا له حله او تصيب المنافقين ولخونه انشاء الله
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0
11 - حسنو السبت 25 غشت 2018 - 21:24
يجب الحدر ، كذلك داء الليشمانيا بزاكورة و فكيك ، ياتي من الجزائر ، انا لا اسب احدا لكن اجراءات السلامة علينا اتخادها .الكوليرا تجري كالنار في الهشيم
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14
12 - المهدي السبت 25 غشت 2018 - 21:25
قلوبنا مع اخواننا الجزائريين وندعو الله ان ان تكون مجرد سحابة صيف وان تتجند دول الاتحاد المغاربي للمساعدة والتصدي لهذا الوباء فمهما اختلفنا فما يصيب اخواننا الجزائريين يصيبنا جميعاً .. رحم الله ضحايا الوباء والشفاء ان شاء الله للمصابين ..
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30
13 - hafidi السبت 25 غشت 2018 - 21:31
لا تستغربوا من الخرجات القادمة للمسؤولين الجزائربين اتهام المغرب بنشر الكوليرة في الجزائر.
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5
14 - Amine dz السبت 25 غشت 2018 - 21:32
استشفاو نعرفوكم ديال مزيان //// رحم الله الموتى و يشافي الاخرين حالة و تعدي و الله سيحل المشكل عاجلاو..... لن تفرحو كثيرا يالشماتين افرغو مكبوتاتكم بسرعة ........انشرو بليز
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-20
15 - حليف السبت 25 غشت 2018 - 21:37
مرض كوليرا يضرب أي نقطة في عالم وفي اي دولة
في جزاءىر ليس كوليرا هي تلوث مياه فقط لا اكثر ولا اقل شركة لمياه جزاءىرية وارخص مياه في مغرب عربي ممكن تحدث وتاءمين ليس 100٪٪٪
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-10
16 - البيضاوي السبت 25 غشت 2018 - 21:46
الكوليرا كما هو معروف مرض ووباء الفقرا ء...
الكوليرا لا تصيب سوى دول العالم الثالت وخصوصا التي يكثر فيها الفقر والامراض..
اللهم خفف عن الجيران وهون عليهم..
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4
17 - hamza27 السبت 25 غشت 2018 - 21:51
l'angérie est hyper sale et les gens sont mal eduqués c'est pour ça peut etre que le cholera est apparu la bas.
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0
18 - سمير السبت 25 غشت 2018 - 21:52
الله يحفظ خوتنا في الجزائر من كل مكروه
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2
19 - مغربي حر السبت 25 غشت 2018 - 21:52
عصابة كبرانات فرنسا الستالينية لا يهمها لا شعب جزائري ولا صحته و لا هم يحزنون. و ما العشرية السوداء عنا ببعيد حيث كانوا يقومون بإبادات جماعية للعديد من القرى و تصفيات جماعية لركاب حافلات و يدعون في إعلامهم الستاليني الذي يرجع لأيام الحرب الباردة أن من قام بذلك هو الجماعات الإسلامية و الشعب يعلم الحقيقة و قد أكد لي ذلك بعض الإخوة الجزائريين. لكن الشعب المقهور المغلوب على أمره لا يستطيع أن يحرك ساكنا. كل ما يهم العصابة الستالينية هو الإستمرار في الحكم و تكديس الأموال في أرصدة بالخارج. لقد جعلوا من الجزائر من الدويلات القليلة و الفاشلة في العالم مثل فنزويلا و كوبا و التي لازالت تتبنى الفكر الشيوعي الستاليني. حتى الرئيس بوضياف الذي أراد أن يخرجهم من هذا المستنقع قتلته عصابة العسكر و الشعب لا يحرك ساكنا...أما ان يهتموا بصحة المواطنين فهذا مستحيل...
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2
20 - Salah السبت 25 غشت 2018 - 21:54
الله يهديكم راه نتومة لي زرعوا فيكم الحقد، الى قريتو التعاليق متلقاوش المغاربة تيشمتو، الله يشافيكم
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0
21 - افران الاطلس المتوسط السبت 25 غشت 2018 - 21:58
attention faut stopper la Pollution de l'eau et des crues de nappes phréatiques venant du pays de l'est vers le Maroc a fin d’éviter toute catastrophe de contamination de notre population du choléra
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0
22 - شخسوخة جزائرية السبت 25 غشت 2018 - 22:02
ا لنيف وكوليرا..وبحمرون وحراكة...بطاطا ملوتة والقمل...الجزائر تنقلب الي السويد.كل اشكال البؤس وشقاء مع حكم الجنرلات لشعب لجزائري: الله يبارك.
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0
23 - عبدالكريم بوشيخي السبت 25 غشت 2018 - 22:04
اولا نطلب من الله تعالى ان يحفظ الشعب الجزائري الشقيق من هذا الوباء الفتاك الذي يضرب عدة ولايات جزائرية و يمكن للمغرب في حدود امكانياته ان يقدم يد المساعدة لاشقائه للحد من انتشاره فالاسباب مازالت مجهولة لكن هذا جرس انذار للنظام الجزائري كي يهتم بمصالح شعبه لان المياه ملوثة بسبب تهالك انابيب و منشات المياه الصالحة للشرب و الصرف الصحي الشيئ الذي يتسبب في تداعيات كبيرة و امراض فتاكة و هناك ايضا مدن الصفيح في المدن الجزائرية التي يعاني قاطنوها من الاوساخ و التلوث فالجزائر من اغنى الدول العربية لكن سوء التدبير و اهتمام نظامها بدولة تندوف الوهمية و بمليشياتها جعله يهمل ابناء شعبه حتى تفاقم الوضع الاقتصادي و انتشار الاوبئة و قد يخرج عن السيطرة ان لم يتم تدارك الامر.
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24 - زهير السبت 25 غشت 2018 - 22:05
مرض الكوليرا انتشر في الجزائر بسبب الجثث التي ترمى في كل مكان .. الله يشافي المرضى و يرحم الموتى
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