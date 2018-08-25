إنفاق الكنديين على الحشيش يفوق 4 مليارات دولار

هسبريس - متابعة

أظهرت معطيات أعلنتها هيئة الإحصاء الكندية، السبت، أن مواطنيها أنفقوا نحو 4.4 مليارات دولار أمريكي لشراء مخدر الحشيش خلال العام الماضي.

وأشارت الهيئة في بيان لها إلى أن 90 بالمئة من الحشيش دخل كندا بطرق غير قانونية.

ولفتت أن مبيعات الحشيش في عموم البلاد تشهد منحى تصاعديا بإستمرار، وأنها ستتخطى الـ6 مليارات دولار كندي (4.6 مليار دولار) خلال العام الجاري.

وأوضحت أن وصف الحشيش من قبل الأطباء للمرضى ساهم في زيادة مبيعاته بعموم البلاد.

يشار إلى أن الحكومة الفيدرالية الكندية أعلنت في وقت سابق، أنها ستسمح ببيع الحشيش في البلاد اعتبارا من 14 أكتوبر.

ولا توجد احصائيات رسمية حول عدد متعاطي الحشيش في كندا، إلا أن التقديرات تشير أن عددهم يبلغ نحو 5 ملايين شخص، ينفق الواحد منهم نحو ألف و200 دولار كندي سنويا (نحو 920 دولار أمريكي) على الحشيش.