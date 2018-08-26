الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات

هسبريس – أ.ف.ب

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، السبت، قرار واشنطن إلغاء مساعدات مالية تقدر بأكثر من مائتي مليون دولار كانت مخصصة للشعب الفلسطيني، معتبرة أنه "ابتزاز رخيص لتحقيق مآرب سياسية".

وصرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين، الجمعة، بأنّه "بطلب" من الرئيس دونالد ترامب، ستقوم الإدارة الأمريكية "بتغيير وجهة استخدام أكثر من مائتي مليون دولار كانت مخصّصة أساساً لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن "هذه الأموال ستذهب الآن إلى مشاريع تحتل أولوية كبرى في أماكن أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد "مراجعة برامج المساعدة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة لكي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية للأمريكيين".

واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، في بيان، السبت، أن "هذا القرار إعلان فاضح واعتراف بالمغزى الحقيقي لسياسة المساعدات الأمريكية المتمثل في التدخل في الشؤون الداخلية للشعوب الأخرى، والتأثير على خياراتها الوطنية".

وأضاف أن "المساعدات ليست منّة على شعبنا، وإنما واجب مستحق على المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية استمرار الاحتلال الإسرائيلي لما يشكله من سد مانع أمام إمكانية التنمية والتطور للاقتصاد والمجتمع الفلسطينيين".

واعتبر أن واشنطن تتخلى عن هذا الالتزام الدولي عبر وقفها لهذه المساعدات.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من زيارة قام بها مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون، لإسرائيل أجرى خلالها محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.

من جهتها، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، أن "الإدارة الأمريكية أثبتت أنها تستخدم أسلوب الابتزاز الرخيص أداة ضغط لتحقيق مآرب سياسية".

واعتبرت أن "هذا السلوك المستهجن يدل على إفلاسها السياسي والأخلاقي"، مشيرة إلى أن واشنطن "من خلال تواطئها مع الاحتلال، الذي سرق الأرض والموارد، وفرضها العقوبات الاقتصادية تمعن في معاقبة الضحية ومكافأة المحتل".

من جهته، قال المتحدث باسم حركة "حماس"، فوزي برهوم، إن "الرد المطلوب على سياسة الابتزاز الأمريكية هو الإسراع بتوحيد الصف الداخلي الفلسطيني وتقوية الجبهة الداخلية".

وكان السفير الفلسطيني في واشنطن، حسام زملط، علق على القرار بقوله إن إدارة الرئيس ترامب "تقوّض عقوداً من الرؤية والالتزام الأمريكيين في فلسطين".

وأضاف "بعد القدس و"الأونروا" (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، تأتي هذه الخطوة لتؤكد على تخلّيها عن حلّ الدولتين وتبنّيها الكامل لأجندة نتانياهو المعادية للسلام".

والعلاقات بين إدارة ترامب والسلطة الفلسطينية مجمّدة منذ أعلن الرئيس الأمريكي في السادس من ديسمبر 2017 اعتراف الولايات المتّحدة رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل، في خطوة لقيت رفضاً من قبل المجتمع الدولي وغضبا فلسطينياً عارماً.

ومنذ ذلك الحين يرفض الفلسطينيون إجراء أي اتصال مع الإدارة الأمريكية، ويؤكدون رفضهم لدورها كوسيط في عملية السلام مع إسرائيل.

وردا على هذا الموقف، أعلن ترامب في نهاية يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. وقام بتجميد هذه المبالغ، المقدرة بـ215 مليون دولار، وكان يفترض أن توظفها الإدارة الأمريكية في غزة والضفة الغربية للمساعدة الإنسانية والتنمية.

وكانت الولايات المتحّدة قد قلّصت في يناير بنسبة كبيرة مساهمتها المالية في ميزانية "الأونروا"، التي اضطرت إلى تسريح أكثر من 250 موظفا منذ ذلك الحين.

إجراءات استفزازية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا القرار "أخذ في الحسبان التحدّيات التي يواجهها المجتمع الدولي في تقديم المساعدات في قطاع غزة، الذي تُعرّض سيطرة "حماس" عليه أرواح مواطنيه للخطر، وتزعزع الوضعين الإنساني والاقتصادي الكارثيين أصلاً فيه".

ويعمل البيت الأبيض، بإشراف فريق صغير يقوده جاريد كوشنير صهر الرئيس، والمبعوث الخاص جيسون غرينبلات، منذ أشهر على خطة سلام في الشرق الأوسط ما زالت ملامحها غامضة، ويتم الحديث عنها باستمرار.

وأشاد ترامب، الذي أكد قبل قراره المثير للجدل حول القدس أنه يريد التوصل إلى "اتفاق أخير" لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مرارا بميزات الاقتراح الأمريكي المقبل.

ويرى مراقبون في هذه القرارات المالية وسيلة لِلَيّ ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها إلى القبول بخطة السلام الأمريكية في نهاية المطاف. لكن سفير فلسطين أكّد أن "استخدام المساعدات الإنسانية والتنموية سلاحاً للابتزاز السياسي لن يجدي نفعاً".

وكان القادة الفلسطينيون قد رفضوا، خلال الأسبوع الجاري، وعدا من الرئيس الأمريكي بأن ما سيحصلون عليه مقابل اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل سيكون "جيدا جدا".

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "القدس" الفلسطينية في يونيو، أكد جاريد كوشنير من جديد رغبة الولايات المتحدة في إحياء عملية السلام، لكنه تساءل عن قدرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس على التوصل إلى اتفاق، وحتى رغبته في ذلك.

ورأى السيناتور الديموقراطي باتريك ليهي أنه "ما زال على الرئيس ترامب أن يعلن شيئا ما يشبه سياسة متجانسة لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف في بيان "بدلا من ذلك اتخذ البيت الأبيض سلسلة من الإجراءات الاستفزازية والمضرة التي أججت التوتر"، معربا عن أسفه لجعل الفلسطينيين يدفعون "بشكل مباشر ثمن عواقب" قراراته المالية.