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الرئيسية | خارج الحدود | وفاة السناتور الأمريكي جون ماكين عن 81 عاما

وفاة السناتور الأمريكي جون ماكين عن 81 عاما

وفاة السناتور الأمريكي جون ماكين عن 81 عاما
هسبريس - متابعة
الأحد 26 غشت 2018 - 02:23

توفي السناتور الأمريكي جون ماكين، مرشح الحزب الجمهوري المحافظ في الانتخابات الرئاسية لعام 2008، مساء السبت عن 81 عاما بعد معركة مع مرض السرطان.

وأوضح البيان أن زوجته سيندي والعائلة كانت بجواره عندما فارق الحياة مضيفا أنه خدم الولايات المتحدة بإخلاص على مدى ستين عاما.

وكان ماكين قد أعلن في يوليوز 2017 أنه يعاني من ورم سرطاني خطير في الدماغ. وأكدت أسرته قبل أيام أنه توقف عن تلقي علاج سرطان الدماغ بعد 13 شهرا من الكشف عن إصابته بالمرض.

وماكين طيار متقاعد من سلاح البحرية الأمريكي، تم إسقاط طائرته فوق فيتنام الشمالية في عام 1967 واحتجز كأسير حرب لأكثر من خمس سنوات، دخل الكونغرس في عام 1983 عن ولاية أريزونا وخدم في مجلس الشيوخ منذ عام 1987.

من جهته قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت تعازيه في وفاة السيناتور الأمريكي جون ماكين.

وقال ترامب على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، "أقدم أعمق مشاعر العزاء والاحترام لأسرة السناتور جون ماكين .. قلوبنا وصلواتنا معكم!"

يذكر أن هذا هو أول تعليق من ترامب، الذي تصادم باستمرار مع زميله الجمهوري، منذ الإعلان عن توقف ماكين عن تلقي علاج سرطان الدماغ يوم الجمعة الماضي.

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