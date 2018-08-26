24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. بوجلود .. الفرجة والجريمة (5.00)

  2. انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل" (5.00)

  3. الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)

  4. "أحذية أطفال" تستقبل بابا الفاتيكان في إيرلندا (3.00)

  5. الجزائر تسجل حالة وفاة ثانية جراء الكوليرا.. والسبب نبع مياه (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قتلى وجرحى في زلزال قوي بشمال غرب إيران

قتلى وجرحى في زلزال قوي بشمال غرب إيران

قتلى وجرحى في زلزال قوي بشمال غرب إيران
هسبريس - رويترز
الأحد 26 غشت 2018 - 10:45

ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية يوم الأحد إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة كرمنشاه مما أدى إلى سقوط قتيلين و241 مصابا.

وقالت الوكالة إن أغلب الضحايا كانوا في مدينة تازة أباد شمال شرقي كرمنشاه.

وأضافت أنه تم ِأيضا تسجيل هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات على مقياس ريختر.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي- شمال غربي كرمنشاه .

وشعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة مثل بغداد وفقا لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي الذي قال أيضا إنه لم ترد أنباء عن سقوط جرحى.

وكان زلزال قوته 7.3 درجة قد هز قرى وبلدات في إقليم كرمنشاه بالإضافة إلى الحدود الجبلية مع العراق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى. وكان هذا أدمى زلزال شهدته إيران منذ أكثر من عشر سنوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.