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كُتّاب وآراء
قتلى وجرحى في زلزال قوي بشمال غرب إيران
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية يوم الأحد إن زلزالا قوته 5.9 درجة وقع قرب مدينة كرمنشاه مما أدى إلى سقوط قتيلين و241 مصابا.
وقالت الوكالة إن أغلب الضحايا كانوا في مدينة تازة أباد شمال شرقي كرمنشاه.
وأضافت أنه تم ِأيضا تسجيل هزتين ارتداديتين فوق ثلاث درجات على مقياس ريختر.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.1 درجة وقع على بعد نحو 88 كيلومترا غربي- شمال غربي كرمنشاه .
وشعر الناس بالزلزال في مناطق بعيدة مثل بغداد وفقا لما ذكره التلفزيون العراقي الرسمي الذي قال أيضا إنه لم ترد أنباء عن سقوط جرحى.
وكان زلزال قوته 7.3 درجة قد هز قرى وبلدات في إقليم كرمنشاه بالإضافة إلى الحدود الجبلية مع العراق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 350 قتيلا وآلاف الجرحى. وكان هذا أدمى زلزال شهدته إيران منذ أكثر من عشر سنوات.