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الرئيسية | خارج الحدود | مستوطنون يستأنفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يستأنفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون يستأنفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك
هسبريس - و.م.ع
الأحد 26 غشت 2018 - 12:31

استأنفت عصابات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاقتحامات جرت بمجموعات صغيرة من باب المغاربة، نفذ خلالها المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أكدت، أمس السبت، أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما، بجميع الطرق المؤدية إليه وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

وحذرت الدائرة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي إسلامية المسجد الأقصى المبارك، ومن مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال والسياسيين.

وجاء ذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام المختلفة خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - حلالة 59 الأحد 26 غشت 2018 - 12:43
حسبنا الله و نعم الوكيل !!! و أين هي لجنة القدس ؟
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2 - غوبر فريد الأحد 26 غشت 2018 - 12:48
انتهي الامر وضاعت مدينة القدس والسبب الرءيس هو تواطء وخيانة الانظمة العربية العميلة وتمت صفقة القدس لاسراءيل مقابل ترسيخ حكم الدكتاتوريات الحاكمة في الدول العربية .
والكلام عن تحرير القدس اصبح متجاوز وأقراص تنويم .
ملف فلسطين لم يعد يهم الانظمة الفاسدة التي تحكم العرب وتستعمله فقط لأسباب سياسية لتنويم شهوبها والهاءه
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3 - عدي ديكارت الأحد 26 غشت 2018 - 13:02
هي بداية التهييء لتنفيذ صفعة القرن ولكن الشعب الفلسطيني بالمرصاد لإسرائيل والبياعين الفلسطينيين وبالمرصاد للخونة من العرب والمسلمين و بالمرصاد للدول الحليفة لبني صهيون وبالمرصاد لباقي دول العالم الصامت عن المنكر.
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