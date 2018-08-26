24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيلم "دوار البوم" .. الانقلاب العسكري ليس نضالا في المغرب
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- قانون التجنيد يقرب إسرائيل من انتخابات مبكرة
- الرئيس ويا يهدي المدرب فينغر أرفع وسام ليبيري
- ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس"
الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)
- زيارة سياسي إسرائيلي إلى المغرب تثير غضب مناهضي التطبيع - (105)
- فقدان الأمل في جمهورية الوهم يدفع شباب البوليساريو إلى "الحريك" - (71)
- المغرب يرفع درجة التأهب بعد تسجيل إصابات بالكوليرا في الجزائر - (55)
- الجزائر تسجل حالة وفاة ثانية جراء الكوليرا.. والسبب نبع مياه - (49)
- نزاع ينتهي بمقتل شاب وفرار الجاني في فاس - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مستوطنون يستأنفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك
استأنفت عصابات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاقتحامات جرت بمجموعات صغيرة من باب المغاربة، نفذ خلالها المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أكدت، أمس السبت، أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما، بجميع الطرق المؤدية إليه وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.
وحذرت الدائرة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي إسلامية المسجد الأقصى المبارك، ومن مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال والسياسيين.
وجاء ذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام المختلفة خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
والكلام عن تحرير القدس اصبح متجاوز وأقراص تنويم .
ملف فلسطين لم يعد يهم الانظمة الفاسدة التي تحكم العرب وتستعمله فقط لأسباب سياسية لتنويم شهوبها والهاءه