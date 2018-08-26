مستوطنون يستأنفون اقتحام المسجد الأقصى المبارك

هسبريس - و.م.ع

استأنفت عصابات المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الاقتحامات جرت بمجموعات صغيرة من باب المغاربة، نفذ خلالها المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد قبل مغادرته من باب السلسلة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك أكدت، أمس السبت، أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما، بجميع الطرق المؤدية إليه وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة، وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

وحذرت الدائرة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي إسلامية المسجد الأقصى المبارك، ومن مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال والسياسيين.

وجاء ذلك بعد أن تداولت وسائل الإعلام المختلفة خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه.