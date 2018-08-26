البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية

هسبريس - د.ب.أ

صوت مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني اليوم الأحد لصالح حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان.

وأوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أنه تم حجب الثقة عن الوزير "بسبب أدائه تجاه الظروف الاقتصادية للبلاد".

وصوت 137 نائبا لصالح حجب الثقة، فیما اعترض 121 نائبا، وامتنع آخران عن التصويت.

كان البرلمان الإيراني صوت في وقت سابق من الشهر الجاري على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي. وحمل المعارضون الوزير المسؤولية عن ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 25% .

كانت عقوبات أمريكية دخلت الشهر الجاري حيز التنفيذ على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد 90 يوما من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في يوليوز من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.

وبسبب المخاوف من العقوبات، شهد الاقتصاد الإيراني على مدار الأسابيع الماضية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد. كما فقدت العملة الوطنية، الريال، نصف قيمتها خلال الأشهر القليلة الماضية. كما خرجت عدة احتجاجات في أنحاء البلاد.