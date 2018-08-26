24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. بوجلود .. الفرجة والجريمة (5.00)

  2. انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل" (5.00)

  3. "الإهانة" تدفع "قصراوة" إلى التمسك بالتحقيق في "فضيحة الماء" (5.00)

  4. البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية (5.00)

  5. قتيلان وجريحان في حادثة بين البروج وسطات (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية

البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية

البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 26 غشت 2018 - 16:45

صوت مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الإيراني اليوم الأحد لصالح حجب الثقة عن وزير الاقتصاد والمالية مسعود كرباسيان.

وأوضحت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أنه تم حجب الثقة عن الوزير "بسبب أدائه تجاه الظروف الاقتصادية للبلاد".

وصوت 137 نائبا لصالح حجب الثقة، فیما اعترض 121 نائبا، وامتنع آخران عن التصويت.

كان البرلمان الإيراني صوت في وقت سابق من الشهر الجاري على حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي. وحمل المعارضون الوزير المسؤولية عن ارتفاع البطالة بين الشباب إلى 25% .

كانت عقوبات أمريكية دخلت الشهر الجاري حيز التنفيذ على الجمهورية الإسلامية، وذلك بعد 90 يوما من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي جرى توقيعه في يوليوز من عام 2015 بين إيران من جهة، وبين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى.

وبسبب المخاوف من العقوبات، شهد الاقتصاد الإيراني على مدار الأسابيع الماضية واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخ البلاد. كما فقدت العملة الوطنية، الريال، نصف قيمتها خلال الأشهر القليلة الماضية. كما خرجت عدة احتجاجات في أنحاء البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - maghribi 7or الأحد 26 غشت 2018 - 17:16
هذا برلمان حقيقي قي ضرف اسبوعين استطاع ان يطيح بوزيرين العمل والاقتصاد ونحن ان يرحمنا صاحب الجلالة من هؤلاء الوزراء فلا برلمان ولا احد يقدر ان يحجب عن اي وزر الثقة وزراء نائمون وبرلمان في سبات عميق الا ان تنتهي ولايته وينعم بتقاعد سمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.