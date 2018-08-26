تراجع قياسي لشعبية الرئيس الفرنسي ماكرون

هسبريس - متابعة

خلص استطلاع للرأي إلى أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى معدل لها بلغ 34 % في غشت الجاري، وذلك عقب أن أحاطت به فضيحة سلوك حارسه الشخصي العنيف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاع المعهد الفرنسي للرأي العام أظهر تراجع شعبية ماكرون بنسبة5 نقاط مئوية هذا الشهر و 18 نقطة منذ بداية العام.

وقال المعهد إن تراجع الشعبية يرجع إلى "عجرفة " ماكرون / 40 عاما/ وعدم تواصله مع المواطنين .

ويشار إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي سجلا نسبة شعبية تبلغ 28% و 40% على التوالي بعد مرور 15 شهرا على توليهما الحكم.

وقد انخفضت شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بنسبة نقطة مئوية واحدة لتسجل 40%.

ويشار إلى أن المعهد الفرنسي أجرى الاستطلاع يومي 23 و 24 غشت الجاري، وشمل 995 مواطنا.