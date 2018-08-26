24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|26
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:22
|06:54
|13:34
|17:08
|20:05
|21:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأحد
- الرئيس ويا يهدي المدرب فينغر أرفع وسام ليبيري
- ليبرمان يتنصل من تسوية إسرائيل و"حماس"
- تلوث الهواء يزيد مخاطر الإصابة بالكلى المزمن
- أسرة المغني الراحل "برنس" تتهم طبيبا بالإهمال
الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)
- الغموض يلف تورط سعد لمجرد في قضية اغتصاب جديدة بفرنسا - (143)
- مطالب بعلاج ضحية الاغتصاب الجماعي .. ووزارة الصحة تتدخل - (69)
- محتجون ينددون باغتصاب قاصر في أولاد عياد - (46)
- تل صغير يخفي "بحيرات الواد الحار" عن أعين الملك بمارتيل - (44)
- السناتور الأمريكي الراحل جون مكين .. أسير حرب ومتمرد عنيد - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تراجع قياسي لشعبية الرئيس الفرنسي ماكرون
خلص استطلاع للرأي إلى أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى معدل لها بلغ 34 % في غشت الجاري، وذلك عقب أن أحاطت به فضيحة سلوك حارسه الشخصي العنيف.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاع المعهد الفرنسي للرأي العام أظهر تراجع شعبية ماكرون بنسبة5 نقاط مئوية هذا الشهر و 18 نقطة منذ بداية العام.
وقال المعهد إن تراجع الشعبية يرجع إلى "عجرفة " ماكرون / 40 عاما/ وعدم تواصله مع المواطنين .
ويشار إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي سجلا نسبة شعبية تبلغ 28% و 40% على التوالي بعد مرور 15 شهرا على توليهما الحكم.
وقد انخفضت شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بنسبة نقطة مئوية واحدة لتسجل 40%.
ويشار إلى أن المعهد الفرنسي أجرى الاستطلاع يومي 23 و 24 غشت الجاري، وشمل 995 مواطنا.