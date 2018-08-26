24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. بوجلود .. الفرجة والجريمة (5.00)

  2. انعدام التنافسية يجلب متاعب كورية لـ"غوغل" (5.00)

  3. البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية (5.00)

  4. قتيلان وجريحان في حادثة بين البروج وسطات (5.00)

  5. الفلسطينيون ينددون بـ"الابتزاز" الأمريكي إثر وقف المساعدات (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | تراجع قياسي لشعبية الرئيس الفرنسي ماكرون

تراجع قياسي لشعبية الرئيس الفرنسي ماكرون

تراجع قياسي لشعبية الرئيس الفرنسي ماكرون
هسبريس - متابعة
الأحد 26 غشت 2018 - 19:45

خلص استطلاع للرأي إلى أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى معدل لها بلغ 34 % في غشت الجاري، وذلك عقب أن أحاطت به فضيحة سلوك حارسه الشخصي العنيف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاع المعهد الفرنسي للرأي العام أظهر تراجع شعبية ماكرون بنسبة5 نقاط مئوية هذا الشهر و 18 نقطة منذ بداية العام.

وقال المعهد إن تراجع الشعبية يرجع إلى "عجرفة " ماكرون / 40 عاما/ وعدم تواصله مع المواطنين .

ويشار إلى أن الرئيسين الفرنسيين السابقين فرانسوا أولاند ونيكولا ساركوزي سجلا نسبة شعبية تبلغ 28% و 40% على التوالي بعد مرور 15 شهرا على توليهما الحكم.

وقد انخفضت شعبية رئيس الوزراء إدوار فيليب بنسبة نقطة مئوية واحدة لتسجل 40%.

ويشار إلى أن المعهد الفرنسي أجرى الاستطلاع يومي 23 و 24 غشت الجاري، وشمل 995 مواطنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.